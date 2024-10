Ezt megelőzően szeptember 18-án a CAS háromtagú választott bírói testületének tagjai online tárgyalás keretében hallgatták meg a felperes Kenderesi Tamás és az ezúttal alperes Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) jogi képviselőit, valamint a felkért szakértőket. Akkor még nem hoztak döntést, ami akár bíztató jelnek is számíthatott Milák Kristót egykori legnagyobb hazai ellenfelének szempontjából, de bejelentették, hogy a feleknek angol nyelvre lefordított és hitelesített kiegészítő dokumentumokat kell rövid határidővel eljuttatniuk a CAS Lausanne-i központjába. Ennek a feladatuknak a pereskedők az elmúlt hetekben eleget is tettek.

Kenderesi Tamást aligha láthatjuk már versenyezni

A novemberi döntést kifogásolni már nem lehet, csak elfogadni. Kenderesi Tamás ügye 2023-ban robbant ki, amikor a 2016. évi olimpiai játékok 200 méteres pillangóúszó döntőjének bronzérmesét biológiai útlevelének adatai alapján doppingvétséggel gyanúsították meg. Ennek tényét a magyar válogatott sportoló azóta is tagadja, és ennek a szeptember 18-i fellebbviteli tárgyaláson ismét hangot adott.

A remélhetően most már valóban a végéhez közelítő peres ügy furcsasága, hogy a 2017-ben, a budapesti vizes világbajnokság évében levett minták megismételt analizálása után évekkel később derítették ki, hogy valami nem stimmel Kenderesi Tamás biológiai útlevelében. Ügyében az elmarasztaló elsőfokú ítéletet magyar szakemberekből álló bizottság hozta meg, döntésükkel az olimpiai érmes úszót versenyzői jogaitól is megfosztották. Kenderesi Tamást azóta már csak egyre vékonyabb szál köti az úszáshoz, küzd az igazáért, de be kellett látnia, hogy a versenysportból kívülre kerülve látványos visszatérésben már nem reménykedhet. A szolgáltatóiparban választott szakmát magának, ahol ugyanolyan kemény munkával telnek a napjai, mint egykor sportolói fénykorában – írja az SzPress Hírszolgálat.