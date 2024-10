“Már a kezem sem hátráltat, amit sajnos csúnyán megégettem még szeptemberben, szerintem jobban, mint azt a lazac-szeletet, amit a srácokkal próbáltunk megsütni” – mesélte amerikai kalandjairól az olimpiai bajnok.

Kós Hubert megégette a kezét

Megégett Kós Hubert keze

Kós Hubert a helyszínen tekintette meg az Austinban rendezett Forma-1-es futamot is.

"Hubi Formában! (Már hogy Forma 1-ben). Nyugi, autóba nem engedték szállni Kós Hubit, viszont olimpiai bajnokunk a texasi úszócsapat néhány tagjával túrázhatott egyet az F1 most zajló Amerikai Nagydíja alkalmából a paddockban. És még magába szívhat némi sebességet, amire szüksége lesz a decemberi rövidpályás úszó vb-n, a Duna Arénában" - írta a bejegzéshez a szövetség a közösségi oldalán.

A december 10-ei kezdésig 50 nap van még hátra, ám korántsem biztos, hogy a rajongóknak van még ennyi idejük a jegyvásárlásra, a Duna Aréna lelátói ugyanis egyre gyorsabban telnek.

"Az utolsó szektorokat nyitjuk meg, azaz érdemes felkeresni az Eventim oldalát, mert egyáltalán nem biztos, hogy akárcsak egy hónap múlva lesz még elérhető belépő” – mondta Szántó Dávid, a szervező-bizottság operatív vezetője, aki hozzátette: az előzetes regisztrációk alapján több mint 180 ország részvétele várható.

A szurkolók kedvét alighanem csak fokozta, hogy nemrég kiderült, a nyíltvizen olimpiai bronzérmes, a medencében olimpiai és vb-4. Betlehem Dávid is úgy döntött, megméreti magát 1500-on – és talán más távokon is – a világbajnokságon. És persze egyre több külföldi sztár is jelezte, hogy vissza akar térni a világ leggyorsabb medencéjébe, így a párizsi játékok hőse, Leon Marchand is.

A nyáron négy olimpiai aranyérmet nyerő, Kós Huberttel egyetemben Bob Bowmannél készülő francia – aki Hubi legjobb barátja odakint – érthetően szívesen érkezik Budapestre, hiszen 2022-ben itt, a júniusi világbajnokságon robbant be a világ élvonalába.

A magyar csapat a november 6-9. közöt tmegrendezésre kerülő kaposvári rövidpályás ob után válik véglegessé.