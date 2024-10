2024. november 9-én a Magyar Ökölvívó Szakszövetség közgyűlése elnököt választ, Kovács Kokó István rengeteg klub kérésére vállalja az indulást és nagy szükség is van új vezetőre, hiszen tavaly november óta három fős ügyvivő testület irányítja a szövetséget.

„Az, hogy elnökként vezessem a magyar szövetséget, szeretett sportágamhoz vezetőként térjek vissza, és a tudásomat a magyar ökölvívás érdekében hasznosítsam, már nem újkeletű felvetés, a közbeszédben már évek óta benne volt, vajon miért nem én vagyok a szervezet első embere. Korábban nem állt módomban ezt a szolgálatot elvállalni, ugyanis a Nemzetközi Bokszszövetség, az IBA főtitkáraként nem tölthettem be ezt a tisztséget. Most, miután hazaköltöztem, helyzet van, és ha a sportág közgyűlése bizalmat szavaz nekem, készséggel vállalom a magyar ökölvívás irányítását, újbóli felemelését, és elkötelezetten szolgálom szeretett sportágamat” – mondta az olimpiai bajnok sportoló a Magyar Nemzetnek.

Sokan megmentőként várják Kovács Istvánt

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

„Amennyiben november 9-én a közgyűlés megtisztel bizalmával és elnökének választ, szakértői csapatommal azonnal nekiállunk talpra állítani a szövetség, a sportág működését és megkezdjük a magyar ökölvívás jóhírének helyreállítását. Teljes szerkezeti átvilágítás indokolt, mivel a jelenlegi rendszer életképtelen, nem tölti be a szerepét. Napra kész kommunikációt vezetnék be, hiszen most egyszerűen ilyen nem is létezik a szövetségnél. Az utolsó fillérig nyilvánosan és minden érintett számára átláthatóan elszámolnánk a szövetség és a sportág működéséhez szükséges anyagi támogatásról” – mondta el a legfontosabb feladatait Kokó, aki szerint egyelőre nem releváns, hogy a MÖSZ az IBA tagszervezete marad-e vagy átlép a World Boxingba, ugyanis amíg utóbbi nem felel meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által támasztott elvárásoknak, addig nem léphet az előbbi helyébe, és így nem ismeri el a szervezetet a NOB.

„Az IBA nem akar megfelelni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kritériumainak, függetlenül attól, hogy Thomas Bachnak vagy másnak hívják a NOB elnökét. Én úgy vélem, ha az ökölvívás ki is marad Los Angelesben az olimpiai sportágak közül, 2032-ben, a brisbane-i nyári játékokon mindenképpen visszatér. Ezért fontos, hogy az ökölvívás itthon benne maradjon a támogatott sportágak között, hiszen ez az a sportág, amit sosem lehet eltörölni – fogalmazott Kokó, ki megtartaná a WBO-nál meglévő vezetői pozícióját is, ami szerinte kivételes lehetőség lenne a magyar ökölvívás és sportdiplomácia számára is, hiszen sokkal inkább erősítené a hazai bokszot ez a kapcsolat.