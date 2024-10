A Magyar Nemzet cikkéből kiderül, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyában a World Tour-sorozatban változott a versenyek lebonyolítása. Eddig egy-egy világkupa-állomáson mindig duplán rendeztek meg egy-egy távot, most ez szűnt meg. A World Tour-sorozat nyitóállomásán Montrealban a kínai csapatban ezúttal is ott van a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) a beharangozójában ki is tér rájuk, kiemelve az országváltásukat és azt, hogy Liu Shaoang kétszeres olimpiai és nyolcszoros világbajnok.

Újra itt vagyunk - üzent Liu Shaolin:

Pénteken férfi 500 méteren Liu Shaoang futamában az első helyen végezve jutott tovább a negyeddöntőbe, Liu Shaolin harmadik helye ehhez nem volt elegendő, ő a vigaszágra került, miként a három magyar versenyző, Tiborcz Dániel, Jászapái Péter és Csizmadia Márk is. Tiborcz abban a futamban ötödik lett, amit Liu Shaoang megnyert – csak első kettő jutott tovább. 1000 méteren Nógrádi Bence és Jászapáti Péter, 1500 méteren Nógrádi Bence és Bontovics Balázs is vigaszágas. Liu Shaoang ugyanakkor 1000 méteren futammásodikként lett negyeddöntős.

A nőknél 500 méteren Kónya Zsófia bejutott a negyeddöntőbe, Jászapáti Petra és Somogyi Barbara a vigaszágon folytathatja. Kónya 1000 méteren is biztosította a helyét a negyeddöntőben, Jászapáti és Somodi Maja a vigaszágon próbálhat csatlakozni hozzá. 1500-on Sziliczei-Német Rebeka, Jászapáti és Somodi egyaránt vigaszágas. A magyaroknál bemutatkozott a dél-koreai születésű Moon Wonjun is, aki 1000 és 1500 méteren kapott lehetőséget, de mindkét távon a második körben búcsúzott.

További hír a gyorskorcsolyázókkal kapcsolatban, hogy a nemzetközi szövetség (ISU) pénteki döntése értelmében Salt Lake City helyett az első fordulónak jelenleg otthont adó Montrealban rendezik a világkupa-sorozat jövő heti, második állomását is.