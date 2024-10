Losonczi Dávid (jobb oldalon) aranyérmes lett utólag a világbajnokságon. Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2023 Anadolu Agency

A dietetikus kapcsán beszéljünk az evésről. Milyen speciális diétát követ? Vannak "csaló" napok vagy olyan kedvenc ételek, amelyeket csak ritkán fogyaszthat?

Fontos egy sportoló életében, hogy mit fogyaszt, nem lehet össze-vissza enni, mert az visszaveti a teljesítményét. Vannak ilyen napok, de persze mindig egyeztetek, hogy mikor lehet "csalni". Amikor elmegyek a barátaimmal enni, olyankor nem feltétlenül azt eszem, amit kellene, például elfogyasztok egy hamburgert vagy valami hasonlót.

Mennyi problémát okoz a versenyekre a fogyasztás? 87 kg-ban birkózik, mennyiről indul, hogy belefogyjon a súlycsoportjába?

Úgy szoktam csinálni, hogy korán elkezdem nézni a súlyomat, mert nem szeretem azt, hogy hamar 5-6 kilót le kell, fogyjak. 93-92 kilóról kellett fogyjak például az olimpián, ott az utolsó két kiló leadása nem mondom, hogy jól esett, ott már volt egy kisebb kiszáradás. De általában elég könnyen tudom hozni a súlyomat. Szép lassan viszem le a súlyom, két héttel a verseny előtt már csak 2-3 kiló plusz van rajtam, 4 nappal előtte 89,5 kg vagyok, 3 nappal előtte 89 kg, 2 nappal előtte 88 kg, majd egy nappal előtte 87,5 kg-ról indulok és akkor már csak fél kg-t kell a verseny előtti napon leadnom. Azért kell így csinálnom, mert nincs előző napi mérés, versenynapon mérünk be, és ha mindezt úgy csinálod, hogy szaunázol mondjuk öt óráig és kijön belőled minden ásványi anyag és minden só, akkor ott esel majd össze a szőnyegen, mert bemérünk reggel 8.00-kor és 11.00-kor már birkózunk. Régebben előző nap bemértünk délután 5-6 felé, utána ehettél annyit, amennyit csak akartál és másnap 87 kg helyett már 90 pár kg-osan birkóztál. Ezért is törölték ezt el, plusz a nagy fogyások miatt. De versenyeken kívül is figyelni kell erre, mert nálam is fel tudnak szökni elég hamar a kilók, most is 95-96 kg vagyok, de ha nagyon elmenne a súlyom, akkor azt nagyon nehéz visszahozni, plusz az nem is egészséges.