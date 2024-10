Kedden vált hivatalossá, hogy a 24 esztendős bringás öt idény után távozik az Alberto Contador és Ivan Basso nevével fémjelzett olasz prokontinentális csapattól, a Polti-Kometától.

"A Kometánál töltött évekre abszolút pozitívan gondolok vissza, ez a csapat adott lehetőséget, hogy profi szintre kerüljek és mindent megadott ahhoz, hogy a világ legnagyobb versenyein szerepeljek. A csapat miatt lehettem ott a Giro d'Italia magyarországi Nagy Rajtján, nagyon szép dolgokat értünk el együtt" - idézte fel az MTI-nek a 2020 óta tartó időszakot a kétszeres magyar időfutambajnok, aki kétszer indulhatott a Girón, 2022-ben 83. volt összetettben, a 2023-as viadalt nem fejezte be. Háromszor is részt vett az öt legnagyobb egynapos viadal, a Monumentumok közül a naptári évben utolsó lombardiai körversenyen.

Fetter Erik a magyaroroszági Giro-rajton

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Fetter hozzátette: ennyi idő után úgy érezte, friss impulzusokra és váltásra van szüksége. Elárulta: volt lehetősége maradni, illetve más külföldi csapathoz is szerződhetett volna, ám végül néhány beszélgetés után a formálódó magyar egyesület mellett döntött. A jövő évi állomáshelyét pénteken a csapat honlapján jelentették be: a 2025-ben a nemzetközi szövetség (UCI) három profi szintje közül a legalsó kategóriában, azaz a kontinentális sorok közé jegyzett Team United Shippingben teker.

"Újra magyar csapatnál fogok versenyezni 2025-től" - közölte az MTI-vel Fetter, aki 2019-ben az akkor ugyancsak kontinentális Pannon Cycling versenyzője volt.

Az eddig amatőr státuszú United Shipping színeiben indult már az előző szezonban is a szintén kétszeres időfutambajnok Pelikán János, aki idén ebben a számban harmadik volt az ob-n, az Európa-bajnokságon 21., a világbajnokságon pedig 36. lett.

"Motiváló tényező volt, hogy magyarokkal dolgozhassak együtt. Saját tapasztalatból tudom, hogy 18-19 évesen nagyon nehéz itthon kerékpárosnak lenni, ez is a célunk a csapattal, hogy nagyrészt fiatal, magyar versenyzőkből álljon, akik mellé társulnak majd a tapasztaltabb és külföldi bringások" - fejtette ki Fetter. "Magyarországon minden adott: vannak versenyzők, valamint olyan vállalatok, akik beállnak egy ilyen projekt mögé. Itt meg fogom kapni százszázalékosan a támogatást, ami ahhoz kell, hogy kihozzam magamból a bennem rejlő potenciált. Ha ez sikerül, ahhoz fognak eredmények is társulni" - fogalmazott Fetter Erik, aki elmondta: akkor lenne a legboldogabb, ha a csapat és ő együtt tudna fejlődni. Erre lát is lehetőséget, mivel szerinte jó a költségvetés, a versenytervezet és a csapat igyekszik mindenből a legmagasabb minőséget biztosítani a versenyzőknek.