A hazai rendezésű rövidpályás úszó-világbajnokság motiválóan hat Németh Nándorra. A magyar sportoló Párizsban, 100 méteres gyorsúszásban egyetlen századdal maradt le az olimpiai éremről (és kettővel az ezüstről), de szeret 25 méteres medencében is versenyezni. Elmondta, már nem igazán foglalkozik az olimpiai döntővel, és nagyon örül annak, hogy Budapesten lesz a vb, mert biztos benne, hogy telt ház lesz a Duna Arénában. Mesélt arról is, hogy nem volt megfelelő a motiváció az olimpia után, de most úgy érzi, visszatért a kedve.

Németh Nándor egyetlen századdal maradt le a férfi 100 méteres gyorsúszás olimpiai dobogójáról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

