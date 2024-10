A negyedik helyen kiemelt Djokovics 2 óra 21 perc alatt 6:7 6:1 6:4-re nyert Mensik ellen, de a hosszú meccs sem túl jó előjel és az sem, hogy a térdével is akadtak gondjai. Djokovicsnak ez volt az első meccse azóta, hogy a korábbi világelső Rafael Nadal bejelentette, hogy novemberben visszavonul a tenisztől. A szerb 31-29-es mérleggel áll Nadal ellen, aki 22 Grand Slam-tornagyőzelmet szerzett, ebből 14-et a Roland Garroson. A 38 éves játékos utolsó fellépése a jövő hónapban lesz, amikor Spanyolország Malagában rendezi a Davis-kupa döntőjét.

Rafael Nadal és Novak Djokovics pályafutása szinte teljesen összefonódott

Fotó: Filippo MONTEFORTE / AFP

Djokovics természetesen a meccse után Nadalról is beszélt, hiszen a nagy hármasól (Federer, Nadal, Djokovics) már csak ő nem jelentette be a visszavonulását és Andy Murray is hamarosan visszavonul.

„Nagyon komolyan gondolom, amit mondok.

Ő volt a legnagyobb riválisom.

A vele való rivalizálásom messze a legnagyobb hatással volt rám a karrierem során. Tudtuk, hogy ez a pillanat előbb-utóbb eljön, de sokkoló, amikor ez hivatalosan is megtörténik. Roger számára ez pár éve megtörtént, jön Andy is. Őszintén szólva ez kicsit megterhelő számomra, nem tudom, mit kezdjek vele. Még mindig élvezem a versenyzést, de egy részem velük együtt távozott, egy elég nagy részem. Kemény hír ez a teniszvilágnak és a sportvilágnak. Rafa gyerekek millióit inspirálja szerte a világon. Nagyon büszke lehet a karrierjére” – mondta sportszerűen Novak Djokovics.