Az UTE 27 éves puskása az év elején a győri légfegyveres Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmet szerzett és azzal párizsi kvótát is, csapatban pedig harmadik lett, majd a világkupa-viadalokon rendre dobogón végzett, míg a múlt heti vk-döntőn Újdelhiben összetettben győzött, légpuskában pedig második lett.

Fotó: Xinhua via AFP / Xinhua via AFP/Xinhua News Agency

"Ez egy nagyon eredményes év volt, egyedül egy verseny nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, az pedig az olimpia. Sajnos ott nem jött ki a lépés és az a baj, hogy ezt a versenyt négy évente rendezik" - nyilatkozta kedden az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában Péni István.

"Alapból úgy érkeztem ki, hogy mandulagyulladásom volt és lázas voltam, a fegyverem gyártási hibásan jött és pont ott jött ki a hiba, amit nem volt idő megjavítani. Ráadásul nagymamám egy héttel korábban került intenzív osztályra. Nagyon sok minden jött össze, de az olimpia akkor volt és nem lehetett két héttel később javítani."

A többszörös Európa-bajnok klasszis - aki Párizsban 10 méteren 18., 50 méteren 21., légpuska vegyes csapatban pedig 20. lett - mindehhez azt is hozzátette, hogy nem keseredett el és még lesz esélye olimpián is jól szerepelni, mivel nem csupán a Los Angeles-i játékokkal számol, hanem a 2032-es olimpiai szereplést is célba vette - írja az MTI.

Kissné Oroszi Edit tanítványa a múlt héten Újdelhiben egyik kedvenc versenyhelyszínén lőhetett a vk-fináléban, melyben légpuskában egyetlen tizeddel maradt le az aranyéremről, míg az összetett számot a döntőben végig vezetve, magabiztosan nyerte meg.

Péni elmondta, hogy az indiai lőtéren szerezte 2017-ben karrierje első felnőtt aranyát, amikor szintén vk-döntőn diadalmaskodott, majd 2019-ben ott lőtt tokiói kvótát, 2021-ben pedig három ezüstöt nyert vk-versenyen.

Ezúttal az 50 méteres versenyben akár a világcsúcsot is megjavíthatta volna a fináléban, ám az utolsó lövésekben hibázott néhányat, így ez nem sikerült neki.

"Nagy hajtóerő volt a világcsúcs, de az aranyérem akkor ott számomra fontosabb volt. Persze kicsit bánom, hogy a végén kiengedtem" - jegyezte meg Péni, aki többek között a kínaiak olimpiai bajnokát, Liu Jü-kunt is megelőzte, majd hozzátette, hogy érdemes lenne eltanulni tőle a formaidőzítést, hiszen az ázsiai klasszis a játékokon egészen kiváló teljesítménnyel lett aranyérmes.