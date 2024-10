Phil Taylor 1987 és 1993 között a BDO szervezetének tagja volt, majd 25 éven keresztül a PDC versenyzőjeként szerepelt. Előbbinél két, utóbbinál tizennégy vb-címet szerzett, így összesen 16-szoros világbajnoknak mondhatja magát az angol dartslegenda. Taylor 2018-ban, egy Rob Cross ellen elveszített vb-döntő után vonult vissza, de bemutatókon és szenior versenyeken ezután is elindult a jelenleg 64 éves sportoló. Az idei év elejére azonban egyre több sérülés és fájdalom hátráltatta.

„Ez egy rémálom. Heti 7 napban, napi 24 órában. Még olyankor is fájdalmaim vannak, ha éjszaka megfordulok az ágyban. A következő hónapra remélhetőleg le tudok adni még néhány kilót, és alábbhagynak a fájdalmak" – nyilatkozta év elején Phil Taylor, aki már tavaly is beszélt arról, hogy valószínűleg 2024 lesz az utolsó éve a darts világában.

Bejelentette a visszavonulását a dartstól Phil Taylor

Végleg visszavonul a 16-szoros dartsvilágbajnok, Phil Taylor

Végül ez valóban így lett, Phil Taylor ugyanis azzal együtt, hogy visszalépett a novemberi World Seniors Darts Masters elnevezésű tornától, bejelentette, hogy végleg leteszi a nyilakat. A legendás játékos nyáron csípőműtéten is átesett, de nem az előzetesen remélt módon gyógyul fel belőle.

„Egy ideig minden rendben ment, de aztán elszakadt a hegszövetem.

Az elmúlt tizenkét hónap hozta a legnagyobb fájdalmat, amit valaha átéltem, és őszintén szólva, örülni fogok, ha véget ér ez az év.

A gyakorlással még elvagyok, de miután néhány órát játszom, már nagyon fáj a csípőm, és ez megőrjít, tényleg – mondta Phil Taylor. – Mindig is szeretni fogom a játékot, és a legjobb tudásom szerint próbálok teljesíteni, de az idő senkire nem vár, és tudom, hogy most van itt az ideje, hogy befejezzem."

Taylor idén februárban a szenior világbajnokságon, majd márciusban a World Seniors Champion of Champions nevű tornán is az első fordulóban búcsúzott, azóta pedig világszintű szeniortornán nem vett részt.

