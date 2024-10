A 38 éves spanyol teniszező október 10-én jelentette be, hogy a novemberi, spanyolországi Davis Kupa-döntőt követően felhagy a profi sporttal. Rafael Nadal pályafutását rengeteg sérülés hátráltatta, de így is a tenisztörténelem egyik legsikeresebb karrierjét produkálta, november 24-én, Málagában pedig teljesen meg is koronázhatja az elmúlt két évtizedét. Nadal a párizsi olimpia óta a múlt héten egy szaúd-arábiai bemutatótornán játszott először, ahol Carlos Alcaraztól és Novak Djokovicstól szenvedett vereséget, mégis mindenki őt méltatta. Ezt követően beszélt a visszavonulása kapcsán a pályafutásáról.

Az utolsó tenisztornájára készül a visszavonulása előtt Rafael Nadal

Rafael Nadal több mint boldog az eredménysorával

„[A sérüléseim ellenére] olyan pályafutást tudhatok magam mögött, amit el sem tudtam volna képzelni. Több mint boldog vagyok. A legjobb akartam lenni, de legalábbis arra törekedtem, hogy a legjobb legyek. Viszont sosem voltam megszállott emiatt – mondta a 22-szeres Grand Slam-bajnok teniszező a spanyol AS-nek adott interjújában. – Meg kell mondjam,

egy szemernyit sem vagyok elégedettebb Federernél, amiért nekem 22 van, neki pedig 20.



Nem hinném, hogy elégedettebb vagy boldogabb lennék, ha 25 lenne, vagyis eggyel több a 24-nél [Djokovicsénál]. Nyilvánvalóan szeretnék 25-öt, ez nem is kétséges, mert erről szól a sport: te szeretnél a legjobb lenni. Azonban, ha már véget ért, azt értékeled, ami összejött, és nem az a lényeg, lehetett volna-e kicsivel több."

A 2005 végén elszenvedett lábsérülése után nem hitte, hogy visszatér még a teniszpályára

„Voltak olyan pillanatok, amelyeknek nagy jelentőséget tulajdonítok – mondta Rafael Nadal. – Ilyen például a 2006-os Roland Garros, mert az volt az első évem a lábsérülésem után. Valóban úgy volt, és

ezt nem a drámai hatás kedvéért mondom, de tényleg nem gondoltuk, hogy újra versenyszerűen teniszezhetek.

Azért is emlékszem rá, mert nagyon nehéz időszak volt. Miután az egész életemben erre készültem, és egy sikeres első éven voltam túl, nagyon nehéz lett volna elfogadni, hogy nem játszhatok többet. Nem pár hétről beszélünk, hanem hónapokról. Az akkor még fedett pályás madridi torna után egészen januárig nem találtunk rá megoldást."