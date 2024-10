Az U18-as Európa-bajnok Révész Bulcsú sorra éri el a szép sikereket, mióta a februárban megszerzett junior világbajnoki címével a következő két szezonra Tour-kártyát nyert, azaz a profi sznúkermezőny tagjává vált. A 17 éves magyar sportoló a vb-selejtezőkön is ment egy kört, frémeket nyert Ronnie O'Sullivan ellen, legyőzte Mark Davist és Allister Cartert is, majd döntő frémben kapott ki a szintén a világ élmezőnyébe tartozó Jack Lisowskitól. Múlt héten Révésznek az Észak-ír Openen nem sikerült továbbjutnia az első körből, kedden viszont egy lépést tett az ennél is rangosabbnak számító Scottish Open főtáblája felé, ugyanis a selejtező első fordulójában legyőzte a legjobb női sznúkerjátékost, Bi Yulut.

Révész Bulcsú a női világbajnokság címvédőjét legyőzve jutott tovább a sznúker Scottish Openen

Fotó: NurPhoto via AFP / Robert Szaniszlo

A 21 éves kínai játékos már tavaly is világbajnoki döntőig jutott, idén márciusban pedig meg is nyerte azt, később pedig a női Egyesült Királyság Bajnokságán sem talált legyőzőre. Bi Yulu férfiak között is egyre több mérkőzést játszott az elmúlt időszakban, egyelőre azonban ebben a mezőnyben elmaradtak a sikerek számára, és kedden Révész Bulcsú is túl nagy falatnak bizonyult számára.

Révész az első frémet 68-11-re, a másodikat egy 73-as bréknek is köszönhetően 84-0-ra, a harmadikat pedig 71-17-re nyerte meg. A negyedik frém aztán a kínai sznúkerjátékosé lett, de a magyar sportoló az ötödik felvonásban egy 80-as brékkel, 88-4-es eredménnyel 4-1-re lezárta a meccset.

Révész Bulcsú a következő fordulóban a szintén kínai Yuan Sijun ellen csap össze a Scottish Open 64 fős főtáblájára kerülésért. A 24 éves játékos elleni összecsapásra szerdán kerül sor Edinburgh-ban.

