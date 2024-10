Halász Bence idén a római Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián is ezüstérmet szerzett. A huszonhét éves kalapácsvető vágyik az aranyra is, de már anélkül is büszke eddigi gyűjteményére, amelyben az olimpiai ezüst, valamint a vb- és Eb-érmek mellett állami kitüntetés és Thomas Müller Bayern München-meze is megtalálható. A jelenleg még az alapozás előtt pihenő Halász Bence a Magyar Nemzetnek adott interjúban a kalapácsvetés rejtelmeiről is beszélt.

Az elmúlt hat évben Halász Bence olimpiai ezüstérmet és két világbajnoki bronzérmet szerzett, az Eb-ken pedig két ezüstöt és egy bronzot gyűjtött. A még mindig csak huszonhét éves magyar kalapácsvetőnek minden esélye megvan arra, hogy az itthon nagy hagyományokkal rendelkező versenyszámban ő gyűjtse a legtöbb érmet világversenyekről. Holtversenyben már most is a lista élén áll a szintén hat dobogós helyet gyűjtött Zsivótzky Gyula és Pars Krisztián mellett, viszont utóbbi kettő egyaránt olimpiai és Európa-bajnoknak mondhatja magát. Halász Bence érmet szerzett a párizsi olimpián

– A hiányérzet szót mindenképpen túlzás lenne használni. Az embernek nem kenyere saját magát dicsérni, de büszkévé tesz, amit eddig elértem, és amilyen munkát belefektettem ezeknek a sikereknek az érdekében. Ezzel együtt továbbra is célom, hogy kerüljön majd aranyérem a gyűjteménybe – mondta a Magyar Nemzetnek Halász Bence. A kalapácsvető két éve Münchenben szerezte első Eb-ezüstjét, utána pedig nem csak a magyar zászlóval, hanem egy másik drapériával is ünnepelt, amelyen a Bayern München sztárja, Thomas Müller mezét kérte el. A német futballista reakciója nem váratott sokáig magára. – Mire a döntő után visszaértem a hotelbe, rengeteg gratuláló üzenet fogadott, és ezek között már ott volt az övé is. A nemzetközi médiában elég nagyot ment az a kép, úgyhogy gyorsan eljuthatott Müllerhez is a hír. A mez, amit elküldött, Bayern München-es keretbe került, és a lakásom falán lóg. Halász Bence fő célja jövőre a világbajnokság lesz, amelyet immár nem nyáron, hanem szeptemberben rendeznek, a helyszín pedig Tokió lesz, ahol a három évvel ezelőtti olimpián Halász nem gyűjtött szép emlékeket. A kalapácsvető a helyszín és az időpont mellett a kalapácsvetés néhány titkáról is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjúban, amely ITT olvasható.



