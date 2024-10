Egy 1974-ben Magyarországon élő sportrajongónak nem sok fogalma volt arról, hogy a világnak mit jelentett az éppen 50 évvel ezelőtt megrendezett George Foreman-Muhammad Ali bokszmérkőzés. Nem is nagyon lehetett. Senki sem beszélt arról, hogy ezt az összecsapást egy tömeggyilkos által uralt országban rendezik meg. Akkoriban csak a Magyar Televízió sugárzott ebben az országban műsorokat, de ezt a mérkőzést élőben természetesen nem közvetítette. Felvételről igen: a meccs napján késő este, 22.20-kor láthattak a nézők egy összefoglalót. A tévé mellett maradtak az újságok, de a dollárezrekkel átitatott, s éppen ezért a kor sportideológiájába nehezen illeszthető esemény másképpen ragadta meg az újságírók fantáziáját, mint tenné azt most.

Muhammad Ali 1974-ben Zaire fővárosában a Geroge Foreman mérkőzést megelőző edzésen

Fotó: AFP

A kor legolvasottabb napilapja akkor a Népszabadság volt, az MSZMP központi lapja. 50 év távlatából visszaolvasva az akkori eseményeket, már az is meglepő, hogy az újság milyen bő terjedelemben foglalkozott a nagy mérkőzéssel. Pár nappal az összecsapás után azért már előjöttek az ideológiai megjegyzések is. A lap 1974. november 3-i számában Ökölüzlet címmel jelent meg egy cikk, amely - természetesen - a pénz körül forgott. A P.I. monogrammal ellátott cikk szerzője rögtön leszögezte - csak a miheztartás végett - hogy a két bokszoló fejenként 5 millió amerikai dollárt kapott.

Ezt az akkor irgalmatlanul nagy összeget Zaire állam és annak diktátora, Mobutu Sese Seko személyesen helyezte letétbe egy párizsi bankban. Miközben Zaire népe nap nap után élte nyomorúságos életét, Mobutunak semmi sem volt drága. A mérkőzésre helyi idő szerint hajnali 5 órakor került sor Kinshasában.

A lehetetlen kezdési időpont Amerikának szólt: ott főműsoridőben ment a tévében a meccs. Ma már az is hihetetlen, hogy a mérkőzés miatt 72 közvetítővonalat kellett kiépíteni a meccs helyszínén. Abban az országban, ahol a mérkőzést megelőzően összesen 1 ilyen vonal állt rendelkezésre, most hirtelen rittyentettek mellé 71-et. Zaire államnak semmi sem volt drága. És a nagy meccs helyszínére érkező nemzetközi újságíróhadnak sem. Persze voltak, akik nem hitték el, hogy ez megtörténhet. Amerikában Zairét például úgy jellemezték, hogy ez az az ország, ahol nem szokták felvenni a telefont. A történet eredete: Gerald Eskenazi, a New York Timestól még indulás előtt fel akarta hívni a zairei fővárost,tájékozódás céljából. Nem sikerült neki.