A 36 éves korábbi nehézsúlyú világbajnok, Tyson Fury május 18-án, Szaúd-Arábiában kapott ki az ukrán riválisától, a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnok Olekszandr Usziktól, akivel December 21-én Rijádban másodszor is egymásnak feszülnek majd.

Tyson Fury nagy pofonokat kapott az élettől

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Tyson Fury felesége, Paris elvetélt

Parisnak a meccs előtti napon, pénteken kellett volna Rijádba érkeznie, ám a 34 éves nő felhívta a férjét, hogy nem utazik el Szaúd-Arábiába, mert magas a vérnyomása. Mint kiderült, a felesége nagyon önzetlen volt, nem akarta a nagy összecsapás előtt a tragikus hírrel terhelni Furyt.

Fury most elárulta, hogy elvesztették kisfiukat, aki a nyolcadik gyermekük lett volna, ugyanis az odavágót megelőző napon elvetélt a felesége

- írja a The Sun.

„Nem keresek kifogásokat, de Paris hathónapos terhes volt, amikor ez történt – árulta el Fury. – Ez nem olyan, mint egy kisebb vetélés a várandósság elején, mert fizikailag meg kell szülnöd egy halott gyermeket, egyedül, miközben a férjed egy idegen országban van. Ezen egyedül keresztülmenni nagyon nehéz" - tette hozzá a brit ökölvívó.

A bokszoló még márciusban a közösségi médiában nyilvánosan utalt rá, hogy Paris terhes a a nyolcadik babával.

"Amikor azt mondta, hogy nem tud átjönni Rijádba, tudtam, hogy nagy baj van. Azt mondta, hogy magas a vérnyomása. Turki Alalshikh felajánlott nekünk egy magánrepülőt, és azt mondta, hogy magával hozhatja az orvosát is. Ennel ellenére azt mondta, hogy nem tud jönni.

Megkérdeztem tőle, hogy mi a baj, és kértem, hogy mondja el, de nem volt hajlandó. De így is tudtam, hogy miről van szó. Nem árulta el, hogy elvesztette a babát, de én tudtam. Amikor hazaértem, akkor szembesültem azzal, hogy a baba elment”

- számolt be a tragédiáról Fury.

Nem ez volt az első hasonló szomorú eset a család életében. 2014-ben egy gyermekük halva született, de Paris 2018-ban is elveszített egy babát, amikor Tyson Fury 2018-ban 32 hónapos kihagyás után visszatért a boksz világába. Akkor is úgy döntött, nem szól Furynak, mielőtt a brit legenda ringbe lépett, hogy megküzdjön Sefer Seferivel. 2021-ben pedig a lányukat, Athenát kezelték intenzív osztályon, lélegeztetőgépre is szüksége volt a születéskor fellépő komplikációk miatt, de tíz nap múlva hazaengedték.

Fury gyakran beszélt arról, hogy 12 gyereket szeretne, ám most ő és Paris azzal a gondolattal birkózik, hogy megengedjenek jelenlegi héttel, mivel a legutóbbi vetélés nagyon megviselte a nő szervezetét.

„Lesznek-e még gyerekeink? Nem tudom, még csak néhány hónapja történt a tragédia, sok idő kell, hogy túllépjünk rajta. De most már ne is beszéljünk ilyenekről, mert sírva fakadok" - zárta a szavait Fury.