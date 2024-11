2022. október 15. A svájci Zermattból érkezett a hír, hogy hóhiány miatt nem tudják megrendezni az alpesi sí Világkupa női lesikló számait, amelyet a 3000 méterrel a tengerszint felett fekvő síparadicsomban bonyolítottak volna le. Egy héttel korábban már ugyanitt törölni kellett a férfiak versenyét is, az okok ugyanazok.

A svájci Zermatt feletti pályán 2022-ben hóhiány miatt nem lehetett alpesi sí VK versenyt rendezni

Fotó: AFP

Ez csak egy hír a 2 évvel ezelőtti szezonkezdetről, de citálhattunk volna ide többet is. 2022 novembere különösen fekete év és szezonkezdet volt a sportág híveinek:

akkor 8 versenyből 7-et kellett törölni, mert sem műhóval, sem más eszközökkel nem lehetett ezeket a viadalokat megrendezni.

Korábban elképzelhetetlen volt, hogy Zermattban ne lehessen versenyezni, most ez is elkövetkezett. Azzal is tisztában van mindenki, hogy Európában az Alpok síterepei a klímaváltozás miatt hatalmas gondokkal küzdenek. 2023-ban már március elején be kellett fejezni a szezont. Ez - természetesen - nemcsak az élsportot érintette, hanem a tömegsportot és a turizmust is. Ausztria, Svájc, Németország, Olaszország és Franciaország hegyvidéki területén milliók élnek abból, hogy emberek tízezrei mennek síelni. Ez a történet azonban most nem róluk szól, hanem

azokról, akik semmit sem tesznek e dolgok megváltoztatása érdekében.

Bár lehet, hogy már úgy vannak vele: utánuk az özönvíz.

Mi lesz veled, alpesi sí?

Pillantsunk most rá egy kicsit a FIS (Nemzetközi Síszövetség) 2025/2026-os naptárjára. És nézzük meg, hol rendeznek Világkupa-versenyeket - az óriás műlesiklást (Giant Slalom) választottuk ki példának.

Sölden (Ausztria)

Beaver Creek (Egyesült Államok)

Val d'Isere (Franciaország)

Alta Badia (Olaszország)

Adelboden (Svájc)

Schladming (Ausztria)

Kranjska Gora (Szlovénia)

Hafjell (Norvégia)

Sun Valley (USA)

Hangsúlyoznánk: ez csak egyetlen szakág versenysorozata. Az óriás-műlesiklás egyik nagy csillaga az osztrák Manuel Feller. A 32 éves versenyző

több mint 17 ezer kilométert repül el egyetlen versenyért,

hogy ott lehessen az amerikai Beaver Creekben, mert előtte és utána is európai viadalokat rendeznek.