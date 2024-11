A kubai legenda első napján több médiamegkeresés letudása mellett lényegében sztárvendégként vett részt a Sportfórum Hungary elnevezésű konferencián, majd csütörtökön az első útja a sportért felelős államtitkárhoz, Schmidt Ádámhoz vezetett, ide elkísérte őt Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke és Guillermo Vázquez Moreno, Kuba magyarországi nagykövete.

Mijaín López a jobb oldalon. Fotó: ROTH TAMAS

Csütörtök délutánra aztán a Körcsarnokba várták, ahol nyilvános edzésen vett részt a magyar válogatottal. A párizsi olimpiai sikere után visszavonult, azonban most mégis felhúzta a legnagyobb méretű magyar mezt, és nekiállt a birkózásnak, testközeli élményt adva edzőpartnereinek, a vb-ezüstérmes, olimpiai ötödik Szőke Alexnek, az Eb-bronzérmes Vitek Dáriusnak, valamint az U20-as vb- és Eb-győztes Darabos Lászlónak is. A karibi óriás 150 kilóval mérlegelt a tréning előtt, 146-tal utána, tehát becsülettel megizzasztotta magát, még most is komolyan véve a feladatát.

Ebbe később az is beletartozott, hogy zuhanyzás után állta az edzést megtekintő több tucat ifjú magyar birkózó növendék rohamát a közös fotóért és autogramért, örök élménnyel megajándékozva ezzel őket.