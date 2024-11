Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke a rövidpályás úszó-világbajnokság előtt 25 nappal tartott pénteki sajtótájékoztatón elárulta, eddig 191 ország jelezte részvételét az eseményen - a nevezési határidő jövő kedd -, a korábbi rekord 176 volt a 2022-es melbourne-i vb-ről. A vb szervezőbizottságának elnökeként is dolgozó, olimpiai bajnok Wladár elmondta, a 34 fős csapatból Kós Huberttől, Szabó Szebasztiántól és Németh Nándortól remélnek érmet, ugyanakkor fontosak a dobogós helyezések, amelyekből 10-15-öt vár a hazai versenyzőktől. Megjegyezte, a budapesti világbajnokságon meglepetést okozhatnak majd az Egyesült Államokban tanuló fiatalok, Betlehem Dávid, Ábrahám Minna és Sárkány Zalán is.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke beszélt a budapesti világbajnokság kezdete előtt 25 nappal tartott sajtótájékoztatón

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Bemutatták a szervezők a rövidpályás úszó-világbajnokság érmeit is

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy az úszók voltak a párizsi olimpián és paralimpián is a legeredményesebbek a magyar csapatból, éppen ezért különösen jó szívvel és érzéssel üdvözli a sportkormányzat a hazai nemzetközi úszóversenyeket. Hozzátette, büszkék arra, hogy

Magyarország ezzel a világbajnoksággal teljesíti az "úszó Grand Slamet" (azaz a legnagyobb versenyek megrendezését),

és bíznak abban, hogy nemcsak a medencében születnek világcsúcsok, hanem a szervezés is világszínvonalú lesz.

"Reméljük, hogy ez egy év végi csattanó lesz egy egyébként is sportos évben" - fogalmazott Schmidt Ádám, aki tervei szerint minden nap ott lesz majd a Duna Arénában és szurkol a magyaroknak.

A sajtótájékoztatón Szántó Dávid, a vb szervezőbizottságának operatív igazgatója először bemutatta a vb kabalafiguráját, a Lánchídról "megszökött" oroszlánt, Coach-ot (angolul edző). A szervezők így szeretnének tisztelegni a szakemberek munkája előtt. Az MTI hozzátette, Szántó Dávid bemutatta a világbajnokság érmeit is, amelyek nemcsak színben, hanem kinézetben és formában is különböznek egymástól, az arany, az ezüst és a bronz ugyanis együtt adja ki a Lánchidat, amelyet így a sportolók kötik össze a vb-vel.

Németh Nándor egyetlen századdal maradt le a férfi 100 méteres gyorsúszás olimpiai dobogójáról Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Németh Nándor is készül a budapesti világbajnokságra

A sportolókat a párizsi olimpián negyedik Németh Nándor képviselte a sajtótájékoztatón, az FTC kiválósága hangsúlyozta, szeptember elején kezdte újra a felkészülést, a világbajnokságra úgy érkezik majd, hogy napi egyszer edz medencében, egyszer pedig konditeremben. Németh a francia fővárosban egyetlen századdal maradt le a dobogóról 100 m gyorson, kettővel az ezüstéremről, ezzel kapcsolatban megjegyezte, természetesen nagyon fáj neki, ami történt, de

úgy érzi, az emberek már látják, mennyire értékes egy negyedik hely is.

A vb-ről elmondta, szerinte az éremhez 45 másodperccel "kezdődő" idő kell 100 m gyorson, neki jelenleg az országos csúcsa 46.08, az elmúlt időszakban azonban sokat javult a fordulója és a víz alatt munkája is. Hozzátette, sokat segíthet majd neki a hazai közönség is, jelezte, élete egyik legnagyobb élménye, amikor a 2022-es nagymedencés világbajnokságon 100 méter gyorson szétúszással jutott be a döntőbe, ráadásul országos csúccsal.