A magyar szövetség hivatalos oldalán olvasható hír szerint az ICF Antalyában zajló kongresszusán elsöprő többséggel támogatták a székhely áthelyezéséről szóló javaslatot.

"Ez egy döntő pillanat a sportágunk számára" – fogalmazott Thomas Konietzko, az ICF elnöke. - "Egy új lehetőség, hogy tovább professzionalizáljuk sportigazgatásunkat és felgyorsítsuk terveinket a sportág globális népszerűsítésére.

Magyarország támogatásával minden adott, hogy szervezetünk növekedésének következő szakaszát előmozdítsuk.

Az ICF közleménye hangsúlyozta a magyar kormány kiemelt szerepét a kajak-kenu sport, az egészséges életmód és a rekreációs sportok népszerűsítésében.

Csipes Tamara és válogatott társai minden világversenyről érmekkel térnek haza

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

"Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség Budapestet választotta új otthonának. Hálásak vagyunk a döntéshozók bizalmáért, ezt sportdiplomáciánk jelentős sikerének tekintjük.

A kajak-kenu nemzeti kincs hazánkban, versenyzőink eredményei generációk sportkedvelőiben hagytak felejthetetlen emlékeket.

A nemzetközi szövetség székhelyének Magyarországra helyezése nemcsak a kajak-kenu, hanem hazánk egész sportéletének óriási potenciált jelent. Biztos vagyok abban, hogy számos szinten profitálni fogunk ebből" - idézi az MTI Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt.

Az ICF a közleményében kiemelte, Magyarország elkötelezett a sportág iránt, ezt tükrözi, hogy évről évre rangos nemzetközi kajak-kenu eseményeknek ad otthont. Ezek közé tartozik a 2027-es világbajnokság is, amely kiemelkedő jelentőséggel bír az olimpiai és a paralimpiai kvalifikáció szempontjából.

"Ez egy nagy előrelépés és egy hatalmas lehetőség sportágunk számára, hogy még szorosabbra fűzzük az együttműködésünket az Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetséggel. Ki kell emelnem, hogy Magyarország kormányának támogatása nélkül most nem tartanánk itt, ezúton is köszönjük a bizalmat. Óriási sportdiplomáciai siker a magyar sport és a magyar kajak-kenu életében is" – mondta az antalyiai kongresszuson tartózkodó Szakács Bálint, az MKKSZ főtitkára.