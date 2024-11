A 47 éves kubai klasszis, aki már 1999-ben birkózó világbajnok lett a szabadfogásúak között, majd a 2000-es nyári olimpián 85 kg-os kategóriában ezüstérmet nyert. Később az MMA-ban is letette a névjegyét, a kora ellenére is komoly kihívást jelentett bárkinek az UFC-ben és a Bellatorban is.

Most egy új, részben az S. Kovács Ádám alapított promócióban verekedett és ütötte ki 5 unciás kesztyűjében az ellenfelét, Duane Krespót.

A gála különlegessége az volt, hogy nem közvetítették élőben sehol és csak a meghívott nézők vettek rajta részt, többek között az UFC fenegyereke, a nehézsúlyú világbajnok Jon Jones is ott ült az első sorokban.