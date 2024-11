Mint ahogy megírtuk, Nikita Hand a bíróságon azzal vádolta McGregort, hogy egy dublini szálloda hálószobájában az ágyhoz szorította és megerőszakolta. A Legfelsőbb Bíróság korábban azt hallotta a felperestől, hogy az állítólagos incidens után azt mondta volt élettársának, nem tudja megmondani, ki bántalmazta őt, mivel „azt mondta, hogy meg fog ölni”.

Az ügy komolyságát jól mutatta, hogy a 36 éves sportoló majd egy hétig nem posztolt semmit az Instagram-oldalán, ott, ahol előtte általában naponta vagy napon belül is többször jelentkezett valamilyen tartalommal.

Ehhez képest most a per alatt egy olyan posztot töltött fel, amelyben egy fantasztikus családi hétvége története rajzolódik ki sportolással, nassolással, tánccal, plusz, ami azért eléggé furcsa a jelen körülmények között, McGregor részéről bulizással is telt. Nem mellesleg az ír sztár oda is írta a posztja mellé, hogy: