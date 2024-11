Az IO Interactive játékkiadó lemondta az MMA-sztárral való együttműködését, az ír kiskereskedők pedig levették a polcaikról McGregor alkoholmárkáit. A kiskereskedelmi bejelentések kedd reggel érkeztek, és először a The Irish Times számolt be róluk; a videojátékokkal foglalkozó cég bejelentése hétfőn történt. McGregort egy ír bíróság arra kötelezte, hogy fizessen 260 500 dollárnak megfelelő kártérítést Hand asszonynak, miután az esküdtszék felelősnek találta őt azért, mert 2018-ban szexuálisan bántalmazta őt egy hotelszobában.

Conor McGregor óriási bajban van. Fotó: AFP / AFP or licensors/(FILES) Irish mixed martial arts fighter Conor McGregor (C) arrives to talk to the press after he pleaded guilty to a single violation of disorderly conduct in Brooklyn Criminal Court, on July 26, 2018. A woman on November 22, 2024 won civil court damages claim against mixed martial arts (MMA) fighter Conor McGregor over her allegation that he raped her in a Dublin hotel in 2018. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A bunyósra nem vár büntetőjogi szankció, mivel a hatóságok úgy döntöttek, nem indítanak büntetőeljárást. Az ügy november végén zárul le, amint Ms. Hand ügyvédi díjának kérdésében is döntés születik. Azok az ír kiskereskedők, akik nem fogják többé McGregor Proper No. 12 whiskyjét és Irish Forged Stout sörét forgalmazni, a Tesco, a Costcutter, a Carry Out, a Supervalu és a Centra.

A The Barry Group, a Costcutter és a Carry Out tulajdonosa, az Irish Timesnak elmondta: „Ez az intézkedés tükrözi elkötelezettségünket egy olyan kiskereskedelmi környezet fenntartása iránt, amely összhangban van vásárlóink és partnereink értékeivel”.

Az írországi üzletek egyértelműen nem hajlandóak többé Conorral társulni, mivel a multimilliomos bunyósnak súlyos következménnyel kell szembenéznie, miután nők sora vádolta meg szexuális zaklatással, valamint néhány férfi, akit McGregor erőszakosan bántalmazott nyilvánosan.