A korábbi két súlycsoportos UFC-világbajnoknak komoly kártérítést kell fizetnie az áldozatnak (több, mint 100 millió forintnak megfelelő összeget), bár az is igaz, hogy McGregor kijelentette, fellebbez az ítélet ellen.

A negatív hírek ellenére úgy néz ki a négy gyermekes családapa ismét visszatalált a közösségi médiába, ahol a tárgyalások kezdete előtt naponta, de akár napon belül is többször jelentkezett képekkel vagy videókkal (jellemzően az Instagram-oldalán, amit majdnem 50 millióan követnek világszerte).

Most is az Instára posztolt, méghozzá egy közös képet az egyik gyermekével, láthatóan jó kedvűen. Nagy kérdés, hogy mindezek után mi lesz McGregorral, vajon az UFC és Dana White ilyen történések után is számít-e rá a szervezetnél, mint harcos. Valószínű hamarosan kiderül, ha valóban 2025. elején vissza akar térni a 36 éves sportoló az oktagonba.