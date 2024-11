Az egykor két UFC-világbajnoki övet is birtokló MMA-harcos az ítélethirdetés után csalódottan nyilatkozott és közölte, fellebbez a bíróságon. Azóta nem hallottuk Dana White, az UFC elnökének véleményét ez ügyben, ami azért is lenne fontos, mert még a per előtt arról volt szó, hogy jó eséllyel 2025. elején térhet vissza az oktagonba a 36 éves sportoló.

McGregor mindenesetre úgy tűnik, hogy túltette magát a nehézségeken és mintha mi sem történt volna, posztolt az Instagram-oldalára egy rövid videót, amelyben egy küzdősportolóknak szánt kiegészítőt reklámoz két tinédzser társaságában. Aki megnézi a felvételt, annak szemet szúrhat, milyen önfeledt jó kedvvel szórakozik az ír szupersztár a reklám alatt és milyen lelkesen bokszol.

McGregor utoljára 2021. nyarán harcolt az oktagonban, azóta inkább a botrányok és az új üzleti érdekeltségek kapcsán lehet róla hallani, ami azért is szomorú, mert nem is olyan rég ez az ember tette világhírűvé az MMA-t és milliók nézték az élményszámba menő mérkőzéseit.