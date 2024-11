A jövő évi csengtui Világjátékok szempontjából kiemelkedően sikerült a pristinai Európa-bajnokság a magyar muaythai-válogatott tagjainak. Elitkategóriában három versenyző képviselte hazánkat Pristinában és ketten is dobogóra állhattak. A magyar utánpótlás is kitett magáért: tizenkét indulóból tizenegyen szereztek érmet, közülük is kiemelkedett teljesítményével Nyári László, aki mindössze tizenhét esztendősen lett első az U23-as korosztályban.

„Dicséret illeti az egész válogatottat, mind az utánpótlás-, mind a felnőttcsapat kitett magáért” – értékelte a koszovói kontinensviadalt Jászka Krisztián szövetségi kapitány. A magyar küldöttség az éremtábla hatodik helyén zárt: elitkategóriában két, a korosztályos versenyeken további kilenc dobogós helyezést szerezve. A tréner kiemelte, a pristinai Európa-bajnokság a jövő évi Világjátékok (a nem olimpiai sportágak legnagyobb versenye - a szerk.) kvalifikációs versenye is volt egyben, ilyen szempontból is fontos részsikert ért el az 54 kilogrammosok között döntőbe jutó Székely Anna, valamint a férfi 71 kilogrammosoknál bronzérmet nyerő Spéth Norbert. Az elitkategória harmadik magyar résztvevője, Nardelotti Ajsa 60 kilogrammban a negyeddöntőben szenvedett vereséget. Szinte tökéletesen sikerült a magyar muayhtai-válogatott számára a pristinai Európa-bajnokság

Fotó: Magyar Muaythai Szövetség A felnőtt válogatott keretéhez tartozó Hornyik Mira ezúttal az U23-as mezőnyben képviselte hazánkat és 67 kilogrammban megállíthatatlannak bizonyult, az IFMA-különdíját is elnyerte, mint a mezőny felfedezettje, míg Polócz Patrik (54 kg) bronzéremmel gazdagodott ugyanebben a korcsoportban. Rebrei József utánpótlás szövetségi kapitány ugyancsak rendkívül sikeresnek titulálta az Eb-t. Kiemelve, több tehetséges versenyző is most debütált a nemzetközi mezőnyben, ezzel együtt sikerült tízből kilenc indulónknak is dobogós helyet szerezni. „Szilágyi Erik ezüstéremmel debütált a nemzetközi mezőnyben, amiért kiemelt dicséret illeti. Szintén kiemelendő teljesítményt nyújtott Nyári László, aki ugyan még csak az U18-as korosztályhoz tartozik, mivel tizenhét esztendős, most úgy döntöttünk, kipróbáljuk az U23-as mezőnyben is. Bizonyított, hiszen élete első U23-as Európa-bajnokságán rögvest a dobogó legfelső fokára állhatott – hangsúlyozta Rebrei. „Nagyon jól sikerült a felkészülés, ez minden mérkőzésemen ki is jött, hiszen végig irányítva, idő előtt tudtam befejezni mindegyiket – mondta a hat évvel idősebbek közt megnyert aranyérméről Nyári –. Nagyon boldog vagyok, hogy ismét Európa-bajnok lettem, ráadásul az idősebbek között. Annyira jól alakult minden, ha vissza tudnék menni az időben, akkor sem csinálnék másképpen semmit. Fizikálisan és mentálisan is a legjobbamat tudtam nyújtani. Persze sokat kell még fejlődjek és erősödjek, hogy idővel a felnőttek között is a világelithez tartozhassak, de úgy gondolom, jó úton járok.”

Szilágyi ezüstje mellett az U18-as korosztályban Soltész Alexandra arany-, Nagy Dorina, Andréka Bálint, Iszák Milán és Hevér Alexander bronzérmes lett, Dudok Milán az ötödik helyen végzett, míg az U16-os korosztályban Antal Ferenc állhatott a dobogó legfelső fokára, Sütő Doroti pedig harmadik lett súlycsoportjában. Dudok Károly a Magyar Muaythai Szakszövetség elnökeként, valamint az Európai Muaythai Szövetség elnökségi tagjaként volt jelen az eseményen, amelynek keretében több sportdiplomáciai egyeztetésen is részt vett. Az EMF közgyűlésén újra felkérést kapott egy magyarországi Muaythai Európa-bajnokság szervezésére, ennek megvalósítási részleteiről további megbeszélésekre kerül sor a közeljövőben. A magyar delegációt továbbá Vojvoda György főtitkár kísérte, aki főbíróként is szerepelt a kontinensviadalon. Kapcsolódó cikkek:

