A fővárosi klub honlapjának beszámolója szerint Varga Ádám 2011-ben a KSI SE-ben kezdett kajakozni.

Várga Ádám a Fradihoz igazolt

Fotó: fradi.hu

A tokiói és a párizsi olimpián is második lett 1000 méteren, a tavalyi világbajnokságon szintén ezüstérmet nyert ezen a távon. Az Európa-bajnokságokon 500 méteren kétszer is győzött, egyszer második lett, ahogyan idén 5000 méteren is.

Varga Ádám céljai között szerepel, hogy a Fradi színeiben a lehető legtöbb versenyen csúcsra érjen.