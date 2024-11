A kommentelők és az újságok által pedzegetett bundagyanú miatt most egy hivatalos közleményt adott ki a Jake Paul által is tulajdonolt Most Valuable Promotions, amivel egyszer és mindenkorra le akarják zárni ezt az ügyet.

A meglehetősen hosszúra sikerült kommüniké lényege, hogy az Egyesült Államokban előre megbeszélni egy profi bokszmeccs eredményét bűncselekménynek számít, a szóban forgó küzdelmet az illetékes texasi hatóság is ellenőrizte. Azt is kiemelik, hogy mindkét fél tudása és ereje legjavát nyújtotta a mérkőzésen, győzni akart és semmilyen korlátozást nem vezettek be a bunyó kapcsán.

Továbbá azt is hozzáteszik, hogy óriási őrültség lett volna a promóció részéről, hogy egy olyan, valószínűleg hosszú távú és gyümölcsöző kapcsolatot, mint, amilyet a Netflixxel akarnak ez ügyben kiépíteni, mindjárt az elején egy csalással aláássanak.