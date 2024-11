A bejegyzésből kiderült, hogy a kaposvári olimpikonnak megváltozott a neve, ugyanis a tagság feljogosítja az OLY név utótag használatára - vette észre a Somogy vármegyei hírportál.

Csodás érzés, hogy mostantól ott szerepel az OLY rövidítés a nevemben. Az, amiért kőkeményen megdolgoztam, az, amiről kicsiként álmodtam, az olimpia.

Tudom, hogy a mai napig a személyiségem alapját adja, határozza meg az a kitartó, célorientált munka, amelyre az élsport tanított meg. Ez a rövidítés arra a több évtizedes munkára utal, vagy emlékeztet, amit a sportolók visznek végbe életük első szakaszában" – írta Gyenesei, aki szerint egyszerűen "brutál menő" az új neve.

Gyenesei tagja volt a 2008-as budapesti öttusa-világbajnokságon aranyérmet szerző váltónak, a pekingi olimpián indult öttusában, ott a 24-ik helyezést érte el. A profi pályafutását 2018-ban fejezte be miután bejelentette hogy derék és csípőtájéki problémái miatt visszavonul a versenyzéstől. Azóta műsorvezetőként tevékenykedik, több tévéműsorban is szerepelt és jogász végzettséget is szerzett.