Nathan Aspinall 2019-ben lett tagja az elit dartsmezőnynek, egy világbajnoki elődöntős szereplés után ugyanis a UK Openen is győzni tudott abban az évben. Később ismét négy közé jutott a PDC-vb-n, emellett pedig a Premier League-ben, a World Grand Prix-n és a Grand Slam of Dartson is döntőt játszott, de az újabb trófea nem jött össze neki. 2023 áprilisában, a brightoni Premier League-állomás negyeddöntőjében aztán a skót Peter Wright ellen komoly trauma érte az akkor 31 éves angol dartsjátékost. Aspinall 4-0-ra is vezetett, ám ekkor elkapta a sportágban dartitis névre elkeresztelt betegséget, miszerint valamilyen pszichológiai probléma miatt küszködik a nyila eldobásával.

Az angol dartsjátékost, Nathan Aspinallt a Premier League-meccs közben érte utol a rettegett dartitis

Fotó: Getty Images via AFP

„Egyszer csak éreztem, hogy nem tudom eldobni a nyilamat. Egyszerűen nem tudtam elengedni. Egyre rosszabb lett, és a végén el is sírtam magam, mert tudtam, mi történt.

A rettegett d-betűs szó, amelyet egyetlen dartsjátékos sem akar hallani vagy átélni: az úgynevezett dartitis.

Ez olyan szörnyű, hogy senki nem akarja elkapni, és nem is sokan jönnek vissza belőle – mondta a Wright elleni mérkőzésen végül vereséget szenvedő Aspinall egy műsorban. – 6-5-re elvesztettem a meccset, majd utána felmentem az emeletre, és

a WC-ben letéptem vagy tíz kéztörlőt és szétvertem a kézszárítót, annyira elvesztettem a fejem."

Nathan Aspinall a Premier League-meccs után gyorsan visszatért a darts élmezőnyébe

A legendás Eric Bristow majdnem 10 évig küzdött ehhez a betegséggel, hozzá képest Nathan Aspinall egy sportpszichológus segítségével nagyon hamar visszatért az élvonalba – a szakember azt tanácsolta neki, hogy nézzen rá időnként a lányait ábrázoló, dartsnyilai tokján látható fotókra. Az angol dartsjátékos egy héttel később máris megnyerte a Premier League rotterdami állomását, majd nyáron megnyerte a World Matchplay nevű tornát, és szintén 2023-ban a World Series of Darts Finals döntőjéig jutott. Tavaly és idén pedig az ötödik helyen zárt a PL-ben.

A két hét múlva rajtoló, londoni világbajnokságot Aspinall 12. kiemeltként, december 18-án kezdi meg a második fordulóban.