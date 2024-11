Ezzel kapcsolatban Fábián Melindát (az első magyar női harcos volt az UFC-ben - a szerk.) is sikerült megnyernünk és a szakmai rész egy jelentős szeletét magára vállalta. Itt is több nemzetközi szervezet van, a profi ökölvíváshoz hasonlóan, ahol vannak szabályozási különbségek, nekem pedig az a célom, hogy egy jövőképet adjak majd a sportolóknak, menedzser, promoterként, hogy később Európa-bajnoki, és/vagy világbajnoki címekért is bunyózhassanak. Ehhez pedig az kell, hogy ismerjük ezeket a nemzetközi sztenderdeket, ebben segít Melinda és az alapító társam, Peszlen Ferenc is.

Rácz Félix lát fantáziát a pusztakezes bokszban

Fotó: Rácz Félix Facebook-oldala

Rácz Félix hosszútávra tervez

Mikor és hol láthatunk először pusztakezes bokszgálát?

Egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy 2025 elején lesz az első gálánk, de ennek lesz külön kommünikéje is.

Keresték meg már versenyzők, hogy szívesen kipróbálnák magukat ebben a szabályrendszerben?

Érdekes kérdés, mert azon a napon, amikor kiraktam a posztot a szövetség megalakulásáról, akkor 17 srác megkeresett, hogy bunyóznának nálunk, és belőlük kettőt kiválasztottunk és úgy néz ki, hogy ők ringbe szállnak az első gálánkon, de neveket még nem mondhatok.

Olyan arcokat keresünk, akiket fel lehet építeni a jövőben, hasonlóan anno a profi ökölvívásban végzett tevékenységünkhöz. Jövőképet szeretnénk nyújtani nekik, hogy címekért harcolhatnak majd. Ebből a szempontból kicsit szerencsésebbek vagyunk most itt az elején és van egy kis deja vu-m is, mert hasonló utat járunk be, mint mi édesapámmal tettük 1992-ben, amikor úgy döntöttünk, meghonosítjuk Magyarországon a profi bokszot. Természetesen jóval tapasztaltabb vagyok, másként látok dolgokat, mint 30 éve. De ugyanúgy fokozatosan kezdjük majd el az egészet, lépésről lépésre.