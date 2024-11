Az amerikai sportolónő a világ legjobb triatlonversenyzői közé tartozik, a tokiói és a párizsi olimpián is ezüstérmes lett. A 26 éves olimpikon szombaton Dubajban megnyerte a T100-as világbajnokságot, miután ezt megelőzően San Franciscóban, Ibizán és Las Vegasban is győzni tudott. Knibb az utolsó, 18 km-es futás során komoly nehézségbe ütközött, a 31 fokos hőségben az egyik operatőrrel is összeszólalkozott verseny közben.

Taylor Knibbs wins T100 triathlon title with a dominant performance while sh*thing herself. 😲 pic.twitter.com/bL97LFmaV6 — MBHTV (@_mbhtv) November 17, 2024

Most sz.rtam össze magam, megtenné, hogy nem a fenekemet filmezi?

- mondta Knibb az operatőrnek, majd elnézést kért és továbbfutott, végül pedig meg is nyerte a versenyt.

A 18 kilométeres futás előtt 2 km úszást, valamint 80 km kerékpározást is teljesíteniük kellett az atlétáknak, Knibb szerint pedig az elejétől a végéig borzasztóan kemény és megterhelő volt a verseny.

"Sokkoló volt az egész, csak az utolsó 3 kilométernél jött össze a győzelem, egészen brutális volt ez a nap" - nyilatkozta a bajnok.

