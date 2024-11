A New Europe még múlt szerdán borult fel 30-40 csomós (55-74 km/órás) szélben és két vitorlája is elszakadt. A magyar hajós eredetileg Madeiránál tervezett megállást, de a kedvezőtlen időjárás miatt erre nem kerülhetett sor. Vasárnap aztán Las Palmasnál bójára állt a vitorlással, hétfőn délután pedig újra el tudott indulni - számolt be róla a hajozas.hu szakportál közösségi oldala, amely egy videót is közétett Weöres újraindulásáról.

Weöres Szabolcs a negyvenfős mezőnyben a 39. helyen áll,

a francia Maxime Sorel bokasérülése miatt feladta a versenyt. A leggyorsabb hajók már elhagyták Mauritániát, az élen jelenleg - alig négy tengeri mérföldes előnnyel - a mezőny legidősebb hajósa, a 65 éves francia Jean La Cam áll, megelőzve a brit Sam Goodchildot.

Weöres Szabolcs megjavította a vitorláját, folytatja a Vendée Globe-ot

Fotó: AFP

Weöres hátránya - a viadal honlapja szerint - 681,99 tengeri mérföld (1263 km) az éllovassal szemben.

A november 10-én rajtolt Vendée Globe-on az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a bolygót.