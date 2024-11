Ilyés Laura engedélyét 2022-ben felfüggesztette a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), ám a szervezet egy évvel később visszavonta vádjait vele szemben, miután kiderült, a biológiai útlevele alapján megfogalmazott doppingvád teljességgel alaptalannak bizonyult. Ilyés a múlt heti, kaposvári ob-n győzelemmel tért vissza 200 méteres pillangóúszásban, és meg is úszta meg a budapesti rövidpályás úszó-vb-induláshoz szükséges szintidőt. A 22 éves sportoló azonban nem került be a magyar csapatba, mert Kapás Boglárka és Sebestyén Dalma a válogatási kritériumok szerint előbb volt a rangsorban. Ám Sebestyén Dalma átadta a barátnőjének az indulás jogát, így Ilyés Laura versenyezhet a Duna Arénában 200 méter pillangón.

Sebestyén Dalma gesztusa miatt Ilyés Laura mégis indulhat a decemberi, budapesti rövidpályás úszó-vb-n 200 méteres pillangóúszásban

Fotó: MÚSZ

„Kedves Laura!

Sokat gondolkodtam az elmúlt napokban az ob óta… Amin Te keresztülmentél az elmúlt években, és ahonnan sikerült visszajönnöd, hatalmas akaraterőre és küzdeni tudásra vall. Ez is közös bennünk, akárcsak az, hogy élünk-halunk a sportunkért. Én is sokszor megtapasztaltam mélységeket és magasságokat, sokan nem is tudnak róla… És bár három olimpián képviseltem Magyarországot, életem legnagyobb élményei mindig itthon, hazai közönség előtt történtek. Amikor 10 ezer magyar Neked tapsol és ujjong a lelátón, az semmihez sem fogható… Szeretném, hogy ennek Te is részese lehess ezen a budapesti világbajnokságon, mint a hazájáért küzdő versenyző.

Szeretném átadni Neked a 200 méteres női pillangó indulási jogát. Kívánom, hogy valósítsd meg az álmaidat!

Szeretettel, Dalma” – idézte a hunswin.com Sebestyén Dalma levelét.

„Életem álma válik valóra" – reagált Ilyés Sebestyén gesztusa után.

Sebestyén Dalma helyett Ilyés Laura indul a budapesti úszó-vb-n

Sós Csaba szövetségi kapitány elfogadta Sebestyén Dalma döntését, így a vb-n Ilyés Laura indulhat Kapás Boglárka mellett 200 pillangón. A Magyar Úszó Szövetség pedig úgy döntött, hogy Sebestyént (aki 200 méter vegyesen így is versenyez a világbajnokságon) ezért a cselekedetéért Fair Play-díjra jelöli.

A világbajnokságra december 10. és 15. között kerül sor.