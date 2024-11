Nem lehet, hogy az is segített, hogy az olimpián nem lehet rádiózni?

Mi a csapatnál elég keveset beszélünk. Vannak csapatok, amik folyamatosan beszélnek a rádión, de szerintem felesleges. Általában csak a kocsiból kapjuk az információkat, és mi csak akkor szólunk, ha kell valami. A kocsiból amúgy folyamatosan beszélnek, öt méterenként, hogy most jön egy kanyar, vagy egy kátyú, szóval én jobban szeretek rádióval menni, biztonságosabb. Sokan szeretnék eltörölni, de nagyon sokszor nagyon kell, mert fontos dolgokat mondanak, ami baleseteket előzhet meg. A közelmúltban volt több halálos baleset is, amik rádió nélkül történtek, a rádió itt nem segített volna, de sokan nem értjük, miét nem használunk jeladót, mint mondjuk a Forma-1-ben. Tele vagyunk chipekkel, kamerákkal, mégsem lehet élőben követni minket. Az ilyen balesetek miatt is nagyon ki kellene találni valamit.

Az olimpiára visszatérve, nagyon boldogan jött át a célvonalon. Tudta, hogy a negyedik helyen végzett?

Azt nem mondom, hogy tudtam, de inkább tippeltem volna negyedikre, mint bármi másra. Bíztam benne, hogy harmadik, de nem tudtam biztosan. Láttam, hogy legjobb esetben harmadik vagyok. Annyit láttam, hogy Madouas és a csapattársam, Laporte is örül. Gondoltam, hogy egy hazai olimpián nem a hatodik-hetedik helyet ünneplik úgy, mintha aranyat nyertek volna. Ebből is látszik, hogy nem csak a győzelemnek lehet örülni. Nem is szeretem, hogy sokszor az elsőn kívül mindenki szomorkodik, hogy megverték. Oké, de akkor mit szóljon az a kilencven meg száz, akit te vertél meg? Szóval láttam, hogy örülnek, de az enyém a teljesítményemnek is szólt, meg annak az érzésnek, hogy legyőztem önmagam, legyőztem a tokiói énem. Ha nyolcadik lettem volna, akkor is nagyon örültem volna.

Úgy tűnik, hogy a kerékpársportban ma már minimálisak a különbségek. A kerékpárok között már nincs nagy differencia. Sokan a mezekkel, sisakokkal próbálkoznak még gyorsulni. Vannak olyan dolgok, amiket mi nem látunk, de akár már kíséreteznek vele, hogy még gyorsabbak legyenek?

Mostanra kezdem azt érezni, hogy tényleg nagyon fogynak azok a dolgok, amivel még lehetne fejlődni, olyan dolgok jönnek, amiket ki se lehet mutatni. Ha nem érzed magadon, hogy valami segít, az már majdhogynem hátráltat. Engem érdekel ez a témakör, mindent elolvasok a témában, de vannak, amik már az időnkbe nem férnek bele. Edzek így is harminc órát a héten, aludni is kell, kondi edzésem van, de valahol határt kell húzni, mert a végére teljesen kiégsz. Egyébként nagyon érzem a fejlődést a mezőnyben, és én is rengeteget fejlődtem idén. Látom a számaimon, az edzéseimen. Csak egy gond van, hogy a nemzetközi mezőny is ugyanígy fejlődik.

Akkor nincs a kezükben semmilyen csodafegyver?

Nincs és ennek örülök nagyon. Amikor hegyikerékpároztam, biztos voltam benne, hogy a World Tourban mindent tudnak, de

az egyszerűség a legnagyobb csodafegyver.

Hogy jól csináld az edzéseket és az alap dolgokat. Nagyon jó edzőm van, ugyanaz, mint Vingegaard-nak is. Ő az egyik legnagyobb szaktekintély a sportban, és ő is azt mondja, hogy jó, hogy érdeklődök az újítások iránt, de ha az egyszerűnek hangzó dolgokat jól csinálod, az a legfontosabb. Apróságokra kell figyelni, nyolc után nem telefonozok, ami nagy lemondás és nehéz, de ettől is jobban lehet aludni. A magaslati edzőtáborok segítenek, de ha tudnám, hogy mi az, ami most újítás lesz, akkor már használnám, de az a baj, hogy már tényleg mindenki kipróbált szinte mindent.

Mi a helyzet Tadej Pogacarral? Ő hogy fejlődött ekkorát, hogy röhögve vert meg idén mindenkit? Vele mi történhetett?

Na, ezt nem tudom megmondani és nem is találgatnék, azért sem, mert nagyon kedvelem őt. Velem egyidős, régóta ismerem. Nagyon normális, jó fej srác, ugyanolyan, mint régen, nagyon szerény. Elképesztő volt már, amit négy-öt éve is művelt. Ha én csinálnám azt, amit ő, akkor egyértelműen valami csodaszerről lenne szó. Nem akarok belemenni a dopping témakörbe, nem is gondolok tiltott dolgokra. Nincs ott sem varázsszer szerintem, mert már tavaly is nagyon jó volt, szóval nála is csak egy nagyon komoly szintugrás volt, amire szerintem senki sem számított. Ez egyféleképpen lehet, hogy eddig valamit nagyon rosszul csináltak. Eddig a saját tehetségéből hozott ki ennyit, egy olyan edzője volt, aki nem kerékpáros szakedző, hanem egy rákkutató orvos. Idén amúgy edzőt váltott egy egész stáb dolgozik vele. Én arra gondolok, hogy most jutott el oda, hogy mindent jól csinál. Én már nem láttam Eddy Merckxet versenyezni, de Pogacar minden idők legjobbjának tűnik, félelmetes, brutális.

És ez inkább zavaró, vagy inspiráló?

Mondhatnám, hogy mindegy, hogy kicsit ver meg minket vagy nagyon. Én nem vagyok rá irigy, nem cserélnék vele. Egyszer azért kipróbálnám, milyen lehet így biciklizni. Nyilván az adott pillanatban zavaró, de akkor meg rájössz, hogy igazából csak az irigység van benned, vagy az, hogy nem tudsz valamit, amit szeretnél. Inkább már úgy vagyok vele, hogy csodálom, hogy tud így játszani a mezőnnyel. Majd ha egyszer nyugdíjas leszek és mesélek az unokáimnak, majd biztos mondom, hogy, na, én vele egy mezőnyben tekertem. Ő jó példa arra, hogy fogalmunk sincs, pontosan mire képes az emberi test.

Ha már kávézót nyitott és interjú közben is ivott két kávét, adódik a kérdés, mennyit iszik egy nap?

Változó, de azért kettőnél több általában. A kávézót azért nem magamnak nyitottam, nem sokat vagyok itt, sajnos, de most dolgozni is beálltam a pult mögé.

Ha választania kéne hol lenne többet? Magyarországon vagy jelenlegi lakhelyén, Andorrában?

Néha itt, néha ott. Felosztottam. Most négy hétből kettőt vagyok ott, kettőt itt. Másféle pihenés mindkettő. Budapesten kicsit élettel telibb a pihenés, az meg egy aktív pihenés. Ott nagyon nagy a nyugalom, ott túrázni fogok, a természetben leszek. Két hét alatt Budapesten mentálisan feltöltődök, biciklivel jövök-megyek, ott meg nincs semmi dolgom. Andorrában majd csak sétálok, elmegyek egy fürdőbe, pihenek, filmeket nézek, playstationözök, lelassulok. Az új szezont ott fogom elkezdeni. Előtte ott leszek két hetet, hogy kiéhezzek, hogy na jó, most már túráztam, már láttam minden filmet, most már kezdjünk el biciklizni.

Ha egy év múlva megint beszélgetnénk, mivel lenne elégedett?

Az első mindig a fejlődés, ennek folyamatosnak kell lennie. Egy nagyon nagy cél lenne ennek a gátnak a legyőzése, vagy elkezdeni áttörni, átszakítani. Ha nem is fog ez mindig összejönni, tudnom kellene, hogy mikor aktiválódik a folyamat az agyamban, amivel magamat korlátozom, és közeledjek a megoldás felé. Szakmai szemmel a Tour de France régóta célom. Nagyon jó persze a Giro és a Vuelta is, és remélem, hogy minimum tizenöt háromhetesen tekerhetek majd életemben.

Ha választhatna, akkor Tour de France vagy szakaszgyőzelem?

Inkább egy szakaszgyőzelem. A Tour de France nagyon fontos, szeretnék mindhárom nagy versenyen indulni. Van csapattársam, aki zsinórban nyolcszor volt a Touron, de Girón soha. Nyilván a Tour a versenyek királya, de nem csak az érdekes, hogy a tévében hányan nézik, attól még óriási nagy verseny a többi is, a Tourt is meg lehet unni. Sokan mondják két-három Tour után, hogy soha többet, mert a Giróhoz képest is százszoros a felhajtás, a többség pedig versenyezni szeret. Mindenki azt mondja, hogy a Giro és a Vuelta jobb verseny, csak amíg nem tapasztalom meg, hogy milyen a Tour, addig én ezt nem mondhatom. Az a célom, hogy ott legyek és mondtam is a csapatnak, hogy szeretném, ha az év elejétől úgy alakulna a naptáram, hogy az esélyt megadják. Aztán majd, ha lesz nyolc versenyző, aki egyértelműen jobb nálam, akkor nem leszek ott.

