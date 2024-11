A New Europe vitorláshajó szerdán borult fel 30-40 csomós (55-74 km/órás) és két vitorlája is elszakadt. A magyar hajós eredetileg Madeiránál tervezett megállni, de a kedvezőtlen időjárás miatt erre nem kerülhetett sor. Weöres Szabolcs vasárnap elérte Las Palmast és bójára állt a vitorlással. Itt szándékozik megjavítani a nagyvitorlát, valamint alaposan átvizsgálja a többi vitorlát és a kötélzetet a hajón - számolt be róla csapata Facebook-oldalán.

Weöres Szabolcs bizakodó, és örül, hogy korán érkezett Las Palmashoz, így több ideje van világosban elvégezni a szükséges feladatokat. Teljes erőbedobással dolgozik, hogy megoldja ezeket, és mihamarabb folytassa a versenyt!" -

idézte a bejegyzést az MTI.

Weöres Szabolcs a negyvenfős mezőnyben jelenleg a 39. helyen áll, a francia Maxime Sorel bokasérülése miatt feladta a versenyt. A leggyorsabb hajók már a Zöld-foki szigetek felé közelednek, vezet a francia Sebastien Simon, honfitársa, Jean La Cam és a brit Sam Goodchild előtt.

A múlt vasárnap rajtolt Vendée Globe a világ egyik legkeményebb versenye, az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a bolygót.