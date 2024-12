A 27 éves párbajtőröző, Siklósi Gergely nemrég négy évvel meghosszabbította szerződését a fővárosi klubbal, melynek közösségi oldala szerint a párizsi játékokat követően két hónapos pihenőt kapott, és a hétvégi országos bajnokságon tér vissza versenyen a pástra.

Siklósi Gergely olimpiai bajnok lett a párbajtőrcsapattal

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Siklósi Gergely új erőnléti edzővel készül

Siklósi elmondta, hogy novemberben kezdte el a fizikai felkészülést új erőnléti edzőjével, a 2016-os riói olimpián nyolcadik helyezett Zsivoczky-Farkas Györgyivel, aki egyben a BHSE atlétikai szakosztályának a vezetője - írja az MTI.

"Györgyi hétpróbázóként az atlétika rengeteg oldalát ismeri, így a fizikai felkészítés és az edzéstervezés terén is nagy tapasztalattal bír. A munka kezdetekor átbeszéltük a céljaimat és azokat a területeket, amelyekben Györgyi nagy segítségemre lehet.

Sokan azt hiszik, egy élsportolónak, pláne egy olimpiai bajnoknak tökéletes a mozgása. Ez nagyon nem így van. Györgyivel fejlesztjük a dinamikus mozgást, a jó helyen való erőközlést, és mindazt, ami még jobbá teszi a vívásom, illetve amelynek köszönhetően el tudom kerülni a sérüléseket.

A vívóiskolákért, a vívóedzéseimért továbbra is Dancsházy-Nagy Tamás felel, akitől a jövőben jóval több szabadságot kapok. Így lassan a harminc felé afféle egymás mellé rendelt viszony lett a mienk, megvitatjuk majd, hogy a felkészülés szakaszaiban mikor, mire van szükségem, és én ezzel a +szabadkéz+ lehetőséggel igyekszem nem visszaélni" - idézte a BHSE Facebook-oldala Siklósit, aki a jövőbeli céljairól is beszélt.

"A soron következő Európa- és világbajnokságokon szeretnék a legjobbak között teljesíteni, a kvalifikációs időszakban pedig ismét csapatkvalifikációt szerezni, ami mondhatni ma már alapelvárás.

És szeretném bebizonyítani, hogy egyéniben is képes vagyok arra, amit Párizsban csapatban elértünk" - hangsúlyozta a párbajtőrcsapattal idén olimpiai címet szerző sportoló, aki 2021 óta tagja a BHSE elnökségének, és igyekszik ezen a területen is sokat tanulni, hogy pályafutása végeztével esetleg sportvezetőként is hasznára legyen a klubnak.