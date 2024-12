A 200 méter háton Párizsban olimpiai bajnok magyar klasszis a délelőtti előfutamban úszott 23.05 másodperces országos rekordját tovább javítva, 22.85-tel, összesítésben hetedikként került a fináléba.

Kós az MTI kérdésére a vegyes zónában azt mondta, tudta, hogy ha döntőbe akar jutni, akkor be kell mennie huszonhárom másodperc alá.

Nagyon szoros a mezőny, mindenki szereti ezeket a sprintszámokat, hiszen itt nem kell annyira meghalni, mint mondjuk négyszáz vegyesen.

Megyek tovább, holnap még vár rám délelőtt a száz pillangó, aztán meglátjuk, mi lesz" - nyilatkozta Kós, aki a vb-n eddig ötször ugrott a Duna Arénában medencébe és mindegyik alkalommal országos csúcsot úszott, közte a 100 méter hát szerdai döntőjében, ahol ezüstérmet nyert.

Kós újabb országos csúccsal döntős 50 méter háton

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ugyanebben a számban a nőknél Komoróczy Lora volt érdekelt: a 18 éves versenyző a délelőtti előfutamban 26.38 másodperces egyéni csúcsot úszott, a középdöntőben még ezen is jócskán tudott javítani, 26.27-es idejével összesítésben a 10. lett úgy, hogy az utolsó még döntőbe jutó nyolcadik helyezettől két századdal maradt le.

"Tudom, hogy ennél sokkal több van bennem, de valamiért nem jött ki. Persze még csak tizennyolc éves vagyok és nem ilyenkor kell a csúcson lenni, de remélem, a jövőben nem én fogok egy-két századdal kicsúszni" - mondta csalódottan a vegyes zónában a magyar tinédzser.

Márton Richárd a 200 méter pillangó előfutamból a nyolcadik helyen (1:51.79 perc) csúszott be a fináléba, amelyben így a 8-as pályáról vághatott neki a távnak. A Honvéd 25 éves versenyzője végül ugyan javítani tudott a délelőtti teljesítményén, azonban 1:51.48 perces idejével is nyolcadikként zárt.

"Nagyon nem szerettem volna nyolcadik lenni, de ez most így alakult. Szerettem volna a végén hajrázni, de mellettem Andrej Minakov úgy elment, hogy esélyem sem volt, nem is értem, hogyan jött be a negyedik helyre. Összességében viszont nagyon élveztem ezt a hangulatot, a bevonulás, a Duna Aréna, a közönség, egyszerűen fantasztikus volt!" - nyilatkozta a vegyes zónában Márton.