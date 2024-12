A profi ökölvívástól már visszavonult, 45 éves Fülöp-szigeteki bokszolót – aki 2016 és 2022 között szenátor volt hazájában - csütörtökön választották be a legnagyobbak közé, és 2025. júniusában iktatják be a New York állambeli Canastotában található Nemzetközi Hírességek Csarnokába - írta meg az MTI.

Pacquiao mellett az amerikai Vinny Paz és Michael Nunn is bekerült a legendák közé. Előbbi egy autóbalesetben elszenvedett komoly gerincsérülés után tért vissza a ringbe, életéről pedig 2016-ban film is készült, utóbbi pedig két súlycsoportban lett világbajnok 1984 és 2002 között. Összesen 14 ökölvívót választottak be a Hall of Fame-be.

Ez egy nagyszerű karácsonyi ajándék. Pályafutásom során, profi harcosként és közalkalmazottként is arra törekedtem, hogy becsületet szerezzek hazámnak, a Fülöp-szigeteknek, és filippínó honfitársaimnak szerte a világon" -

nyilatkozta Pacquiao, akinek mérlege hivatásos ökölvívóként 62 győzelem (39 KO), nyolc vereség és két döntetlen. A legendás sportoló hozzátette: hálás azért, hogy júniusban részesülhet a bokszvilág legnagyobb elismerésében, és csatlakozhat a nemzeti hősként emlegetett Gabriel Elorde-hoz, valamint edzőjéhez, az amerikai Freddie Roach-hoz.