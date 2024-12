A legendás Mike Tyson a nála több mint 30 évvel fiatalabb Jake Paul ellen tért vissza a ringbe, a mérkőzést a 27 éves amerikai nyerte egyhangú pontozással. A meccs kapcsán az is felmerült, hogy a végeredmény előre meg volt beszélve, persze ezt a felek rögvest cáfolták. Nemrég Tyson viselkedése szolgáltatott témát a nemzetközi sajtóban, ugyanis az egykori nehézsúlyú világbajnok bizarr módon többször is a kesztyűjét harapdálta az ütközet idején.

Ha Tyson kapcsán a harapás kerül szóba, akkor mindenki azonnal az Evander Holyfield elleni 1997-es meccsére gondol, mely során a legendás ökölvívó kiharapott egy darabot riválisa füléből.

Tyson korábbi edzője, Teddy Atlas szerint ezúttal nem arról volt szó, hogy Tyson azért harapdálta volna a kesztyűjét, hogy ilyen módon támadjon Jake Paulra, hanem azért tette ezt, mert ideges volt és így vezette le a feszültséget.

Mike Tyson ideges volt a Jake Paul elleni meccsen

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

"Ezt amatőrként és profiként is csinálta, és most természetesen újra megtette. Azok, akik követik Mike Tysont és a karrierjét, már korábban is láthatták ezt tőle.

Még az olyan erős emberek is idegesek lehetnek, mint Tyson. Azért tette ezt, hogy elnyomja magában a félelmet, hogy leküzdje a nyugtalanságot, az idegességet, a bizonytalanságot" -

mondta Atlas az 58 éves bokszlegenda viselkedése kapcsán.

A Netflix által élőben közvetített Tyson-Paul mérkőzés óriási rekordot állított fel. A Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 000 rajongót vonzott, és az esemény a Most Valuable Promotions szerint felülmúlta a texasi sportküzdelmek korábbi csúcsát, azt a 9 millió dollárt, amelyet Canelo Alvarez állított fel, amikor 2021-ben Billy Joe Saundersszel csapott össze a 80 000 férőhelyes AT&T Stadionban. A meccs után a vesztes Tyson 20, míg a győztes Paul 40 millió dollárral gazdagodott.

Kapcsolódó cikkek