Idén májusban csapott össze először egymással Tyson Fury és Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú szuperragadót az ukrán ökölvívó nyerte megosztott pontozással. Győzelmének köszönhetően Uszik lett a súlycsoport vitathatatlan bajnoka, emellett megőrizte veretlenségét a profik között, míg Fury elveszítette azt. A visszavágóra december 21-én kerül sor a Rijádi Kingdom Arénában, az ütközetre mindkét bokszoló nagy erőkkel készül.

Kettejük első csatáját Uszik nyerte májusban

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A májusi ütközet után is döbbenetes összegeket tehetett zsebre a két bokszoló, a decemberi csatájuk összdíjazása pedig még komolyabb lesz, a hírek szerint Uszik és Fury közösen 150 millió fontot (több mint 74 milliárd forintot) oszthat majd el egymás között. A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy a csúcsmérkőzésnek magyar supervisora, vagyis megfigyelője is lesz, az IBO ugyanis Rácz Félixet kérte fel erre a feladatra. A volt promóter elárulta, hogy természetesen neki is lesz díja, ami fix összeget jelent, a különbség csak az, hogy a szupercsata szintjéhez igazítottan a legmagasabb kategóriát kapják majd meg.

Rácz Félix fontos szerepet kap az Uszik-Fury csúcsmeccsen

Fotó: Hirling Bálint - Origo

"2020-ban keresett meg az IBO, hogy a szervezet címmeccsein tevékenykedjek.

Nyugodtan kijelenthetem, négy év alatt felértem a csúcsra, hiszen jelenleg nincs olyan mérkőzés a profi ökölvívásban, ami Uszik és Fury meccsével vetekedhetne.

Már az első, májusi gálán is dolgoztam supervisorként, igaz, akkor még nem a főmeccsen. Utólag kiderült, az volt a vizsgamunkám, az ottani teljesítményem miatt is kaptam meg most a főmeccset a két extraklasszis csatáján" - árulta el Rácz Félix, aki a gálát felvezető csütörtöki sajtótájékoztatón, valamint a hivatalos mérlegelésen is ott lesz, továbbá mindkét ökölvívónak az öltözőjében részt vesz a szabályismertetésen, végül pedig a ringben való történéseket is figyelemmel kíséri.