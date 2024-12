Az elmúlt napok kérdőjelei kiegyenesedtek, ugyanis hivatalosan is bejelentették, február 22-én másodszor is összecsap egymással a WBC, WBA, WBO, IBF, IBO egyesített félnehézsúlyú világbajnoka, Artur Beterbiv, és legutóbbi legyőzöttje, Dmitrii Bivol - számolt be róla a profiboksz.hu

A visszavágó helyszíne ezúttal is a szaúd-arábiai Rijád lesz, a gála felhozatala pedig bomba erősnek ígérkezik. A programban láthatjuk az IBF nehézsúlyú világelső Daniel Duboist, akit Joseph Parker próbál majd letaszítani a trónról, Carlos Adames Hamzah Sheeraz ellen teszi kockára WBC középsúlyú világbajnoki címét, a WBC könnyűsúlyú bajnok Shakur Stevenson pedig Floyd Schofield-el szemben méreti meg magát. Bivol visszavágna Beterbivnek. Fotó: AFP / AFP or Licensors/Dmitry Bivol celebrates his win in the WBA Light-Heavyweight World Title boxing match at the Etihad Arena in Abu Dhabi on November 5, 2022. (Photo by Ryan LIM / AFP) Lehetőséget kap az eseményen a nagyváltósúlyú ideiglenes WBC cím birtokosa, Vergil Ortiz Jr., rá Israil Madrimov várhat abban az esetben, ha utóbbi bunyós sikerrel oldja meg december 21-én Serhii Bohachuk-ot, és a végén még egy érdekes párosítás: a WBC interim nehézsúlyú öv lesz a tétje az Agit Kabayel vs. Zhilei Zhang mérkőzésnek.

