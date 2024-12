W75-ös ITF-tornagyőzelem Portóban, Olomoucban és Hechingenben, valamint egy WTA 125-ös tornagyőzelem Hamburgban. Ez Bondár Anna 2024-es trófeagyűjteménye egyéniben, a jelenleg a világranglista 93. helyén álló, ezáltal legmagasabban rangsorolt magyar teniszezőnő pedig emellett párosban is nyert három versenyt. Kemény pályán kilenc év után győzött egyéni tornán, és a 2023-as Australian Open után az idei US Openen a második Grand Slam-főtáblás sikerét is megszerezte. Bondár Anna október utolsó napján lezárta az idei szezonját a nemzetközi versenyeket illetően, de egy kéthetes pihenő után már meg is kezdte az edzést a következő idényre. A Hajdúszoboszló SE 27 éves, korábbi U18-as Európa-bajnok teniszezőnője még a felkészülése elején beszélt az Origo Sportnak.

Bondár Anna a 2024-ben lejátszott 117 teniszmérkőzéséből 70-szer hagyta el győztesen a pályát

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

Hogyan telt a novembere, a szezon végeztével mivel teltek az első hetei?

Jól vagyok, sikerült pihennem két hétig, majd november 18-án meg is kezdtem az alapozást a jövő évre. Az első héten még csak a kondiedzésekre került sor, de aztán lassacskán a tenisz túlnyomórészt átvette a főszerepet.

Előre megvolt már a decemberi programja is az edzőtáborral és az első versenyekkel?

Igen, december elején utaztam el Tenerifére edzőtáborozni, Balatonfüreden elindulok az országos bajnokságon még karácsony előtt [végül ott vasárnap másodikként zárt - a szerk.], majd az év utolsó napjaiban meg is kezdődik az új szezon számomra. Az elmúlt években is megszokott módon szeretnék két, ausztráliai versenyen elindulni a januári Australian Open előtt.

Trófeák tekintetében 2024 volt a legsikeresebb éve, de kevesebb WTA-tornán tudott elindulni, mint 2021-ben vagy 2022-ben. Ezeket figyelembe véve hogyan értékeli ezt a szezont?

Azért nem ezt mondanám a legjobb évemnek. Persze, valóban voltak tornagyőzelmek ITF-versenyeken, és ismét sikerült WTA 125-ös tornát is nyernem egyesben és [Kimberley Zimmermann-nal] párosban is, ráadásul ugyanazt. De azért eléggé hullámzónak érzem ezt a szezonomat. Voltak jó szériáim, de voltak rosszabb időszakaim is. Voltak nagyon értékes győzelmeim, de voltak fájó vereségeim is. Az viszont pozitív, hogy úgy tűnik, végül valóban sikerül a top 100-ban zárni.