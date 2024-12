Ez a fajta luxusautó több száz millió forintot kóstál, a márkanév, a kézi összeszerelés és a gyártó szerint a legmagasabb minőségű alapanyagok felhasználása miatt.

Az Instagram-posztot szerdán tette közzé a korábban két UFC-világbajnoki övet birtokló sportoló, akire mostanában rájár a rúd. 2024. végén előbb elítélték nemi erőszak perben és súlyos összeget kell fizetnie az áldozatának (a 36 éves sztár azt mondta, fellebbez az ítélet ellen), a per után pedig sorra hagyták el a szponzorjai McGregort.

A korábban rendkívül sikeres ketrecharcos 3,5 éve nem lépett be az oktagonba és idén erre már nem is kerül sor. Jó kérdés, hogy 2025-ben láthatjuk-e ismét bunyózni az UFC aranytojást tojó tyúkját, vagy az amerikai promóció is elhatárolódik tőle a történtek miatt.