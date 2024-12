A londoni PDC-dartsvilágbajnokság hétfő délutáni programjában egyaránt a kiemeltek jutottak tovább, de Jonny Clayton erre csak hirtelen halálban volt képes – úgy nyert az északír Mickey Mansell ellen, hogy a döntő játszma 5-5-ös állása után egyetlen leg döntött a továbbjutásról. Mansell tavaly is éppen ugyanilyen körülmények között esett ki, akkor a honfitárs Brendan Dolan ellen. A darts-vb-n hétfő este is volt egy hasonlóan drámai meccs: Dave Chisnall az ötödik játszmában meccsnyilat is hibázott, majd az utolsó előtti legben el is számolta magát, és végül szintén hirtelen halálban Ricky Evans legyőzte őt.

A Rapid becenévre hallgató Ricky Evans már a táncoló Mikulás-figurát is tartalmazó bevonulásánál elnyerte a közönség szimpátiáját a darts-vb-n

Fotó: X

A világ leggyorsabban dobó profi dartsosa, a saját Mikulás-sapkás portréját ábrázoló pólóban játszó Ricky Evans a meccs után kiemelte,

még a saját otthonában sem kap akkora szurkolást, mint amekkorát a meccse közben kapott a londoni közönségtől,

de a drukkerek ezáltal "boldoggá tettek egy kövér fickót".

Chisnall után aztán zárásként a 2018-as világbajnok Rob Cross is kiesett, ezzel történelmi pillanatot hozott a darts-vb: a második fordulóban a 32-ből 14 kiemelt is kiesett, ilyen sok kiemelt pedig még sosem búcsúzott rögtön az első mérkőzésén.

2025-ös PDC-darts-vb, hétfői eredmények:

2. forduló:

Krzysztof Ratajski (lengyel, 31. kiemelt)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki) 3-1

Andrew Gilding (angol, 21.)–Martin Lukeman (angol) 3-1

Josh Rock (északír, 18.)–Rhys Griffin (walesi) 3-0

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Mickey Mansell (északír) 3-2

Gian van Veen (holland, 28.)–Ricardo Pietreczko (német) 1-3

Daryl Gurney (északír, 26.)–Florian Hempel (német) 3-2

Dave Chisnall (angol, 6.)–Ricky Evans (angol) 2-3

Rob Cross (angol, 5.)–Scott Williams (angol) 1-3

A január 3-áig tartó dartsvilágbajnokságon a 95-ből 64 mérkőzést máris lejátszottak, a harmadik forduló programja pénteken kezdődik.

