Az összesen öt világbajnoki címmel rendelkező Raymond van Barneveld már csütörtökön délután a középpontba került a londoni PDC-darts-vb-n, hiszen a horvát Romeo Grbavac az ő évtizedek óta használt bevonuló zenéjére (Survivor: Eye of the Tiger) sétált fel a színpadra. A holland legenda eleinte neheztelt Grbavacra, de miután a horvát megüzente neki, hogy nem ő kérte és nem érti, miért ezt a zenét játszották, Van Barneveld megbocsátott. (A PDC ugyanakkor azt állította, hogy igenis a horvát játékos kérte ezt a dalt.) A szombat esti, saját meccse előtt aztán másodszor is gond volt a holland dalával: miközben vonult, a szám elhallgatott, majd helyette egy másik zenét játszottak le a szurkolók nagy felháborodására – az 57 éves dartsjátékost ez látszólag kevésbé zavarta.

Fotó: BAS CZERWINSKI / ANP MAG / ANP via AFP

Raymond van Barneveld mellett másik két holland is kiesett szombaton

Nem sokkal később aztán kiderült, hogy

ezen a világbajnokságon többször már nem lesz lehetősége kiengesztelni Raymond van Barneveldet a szervezőknek,

ugyanis Nick Kenny legyőzte őt, így a walesi játszhat a címvédő és világelső Luke Humphries ellen, a harmadik fordulóban.

A hollandok számára nagy kudarcot hozott a szombat, hiszen a másik három versenyzőjük, a világranglista-13. Danny Noppert, Alexander Merkx és Richard Veenstra is kiesett. Más kiemelt azonban nem búcsúzott, ráadásul a 17 évesen is vb-favorit Luke Littler úgy győzött (100,85-ös körátlaggal) 3-1-re, hogy a negyedik játszmát világbajnoki rekordot jelentő, 140,91-es szettátlaggal nyerte meg – 11, 10, majd megint 11 nyilat használt fel a játszma három legjében.

A vb második kilencnyilasához mégsem Littler, hanem az ausztrál Damon Heta járt a legközelebb, aki nyolc tökéletes nyíl után a dupla 12-t hibázta el.

2025-ös PDC-darts-vb, szombati eredmények:

1. forduló:

Karel Sedlácek (cseh)–Rhys Griffin (walesi) 0-3

Richard Veenstra (holland)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki) 0-3

2. forduló:

Brendan Dolan (északír, 30. kiemelt)–Li Lok-jin (hongkongi) 3-0

Chris Dobey (angol, 15.)–Alexander Merkx (holland) 3-1

Danny Noppert (holland, 13.)–Ryan Joyce (angol) 1-3

Raymond van Barneveld (holland, 32.)–Nick Kenny (walesi) 1-3

Luke Littler (angol, 4.)–Ryan Meikle (angol) 3-1

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Connor Scutt (angol) 3-1