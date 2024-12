A 17 éves Luke Littler az ellen az Ian White ellen lépett a londoni Alexandra-palota színpadára a PDC-darts-vb-n, aki mintegy harminc évvel ezelőtt, egy runcorni kocsmában legyőzte az ő nagypapáját. White a tavalyi dartsvilágbajnokság döntősét is legyőzhette volna, ám a legfontosabb pillanatokban (szettnyilaknál is) elrontotta a kiszállót, a negyedik kiemelt Littler viszont nem. A negyedik játszma után rendkívül meglepő és tőle szokatlan módon a fiatalabbik angol hatalmas ünneplésbe is kezdett, a feszültség kiszakadása után pedig az ötödik szettet is megnyerve továbbjutott.

Luke Littler bejutott a darts-vb nyolcaddöntőjébe

Fotó: TT News Agency via AFP / Adam Ihse

Szintén nem volt egyszerű dolga a háromszoros világbajnok Michael van Gerwennek, Brendan Dolan ugyanis egy nyílra volt a döntő játszma kiharcolásától, de végül a holland játékos 4-2-re megnyerte a kettejük találkozóját.

A legutóbbi vb-n elődöntős Scott Williams mellett a nap során egyedüliként 100-as körátlag felett teljesítő Ryan Searle is búcsúzott – utóbbi elsősorban a honfitárs Ryan Joyce varázslatos kiszállózásának köszönhetően. Nathan Aspinall a szombati program egyetlen söprését produkálta, míg Chris Dobey egy látványos dupla-duplával zárta le a harmadik körös meccsét.

2025-ös PDC-darts-vb, szombati eredmények:

3. forduló:

Ryan Joyce (angol)–Ryan Searle (angol, 20. kiemelt) 4-3

Scott Williams (angol)–Ricardo Pietreczko (német) 1-4

Nathan Aspinall (angol, 12.)–Andrew Gilding (angol, 21.) 4-0

Chris Dobey (angol, 15.)–Josh Rock (északír, 18.) 4-2

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Brendan Dolan (északír, 30.) 4-2

Luke Littler (angol, 4.)–Ian White (angol) 4-1

Kapcsolódó cikkek