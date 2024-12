Az ukrán Olekszandr Uszik egyszerre birtokolta négy nagy ökölvívó világszervezet (WBO, WBC, WBA és IBO) övét, mióta májusban megosztott pontozással legyőzte az annak a meccsnek szintén veretlenül nekivágó, brit Tyson Furyt. Akkor még az IBF nehézsúlyú bajnoka is Uszik volt, ám attól júniusban Daniel Dubois javára megfosztották a cím lejárt kötelező védelme miatt, ezért a decemberi Fury-Uszik-visszavágó már nem a vitathatatlan bajnoki címért zajlott. Így is óriási várakozás övezte az újabb (eredetileg októberre tervezett) rijádi összecsapásukat, amely előtti sajtóesemény sem volt unalmas, míg a mérlegelésen a brit bokszoló 25 kilogrammal nagyobb testtömeggel mért be, mint a veretlenségéért küzdő ukrán riválisa.

A Fury-Uszik-visszavágó is Olekszandr Uszik (jobbra) győzelmével zárult, az ukrán bokszoló továbbra is veretlen profiként

Fotó: AFP

A magyar idő szerint vasárnap éjjeli csúcsmérkőzésnek magyar supervisora, azaz megfigyelője volt, az IBO ugyanis Rácz Félixet kérte fel erre a feladatra.

Óriási bokszmeccset hozott a Fury-Uszik-visszavágó, a fáradhatatlan ukrán győzelmével

A Cigánykirály becenévre hallgató Tyson Fury az ígéretének megfelelően maximálisan koncentráltan lépett ringbe, mégis Uszik kezdte aktívabban az összecsapást. A meccs közepén kiegyenlítettebb volt a mérkőzés, az egyik menetben a brit, a másikban az ukrán talált többször. Az utolsó menetekhez érve Furyn egyre inkább érződött, hogy fárad, miközben Uszik ugyanolyan lendülettel bokszolt, mint a találkozó elején. A záró, 12. menetre még Fury is összeszedte magát, de végül a kiütés nem forgott veszélyben, így pontozás döntött, ahol nem született meglepetés a meccs képét látva.

A három bíró

egyhangú pontozással (116-112, 116-112, 116-112) a 37 éves ukrán bokszolót látta jobbnak, aki ezzel megőrizte a profik közötti veretlenségét és a nehézsúlyú világbajnoki öveit.

A gálát szervező szaúdi milliárdos ötletének köszönhetően a világon először egy mesterséges intelligenciával működő bíró is pontozott a WBO, a WBC, a WBA és az IBO világbajnoki övéről is döntő találkozón – az MI 118:112 arányban szintén Uszikot hozta ki győztesnek.

A hírek szerint Uszik és Fury közösen mintegy 150 millió fontot (több mint 74 milliárd forintot) oszthat el 60:40 arányban egymás között a találkozó után.