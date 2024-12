Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmes versenyző összesítésben a 16. helyezést érte el a számban, amivel nem jutott be a délutáni fináléba, azaz szombat délelőtt véget ért a profi pályafutása a nagyszerű sportolónak. Kapás Boglárka a medencéből kilépve az úszása után férjéhez, Telegdy Ádámhoz ment először és hosszan ölelték egymást, miközben a hazai közönség felállva tapsolt, az aréna szpíkere pedig őt méltatta, eredményeit sorolta. Ezt követően jöttek a gratulációk, a MÚSZ elnöke, Wladár Sándor, a kiváló edző, Virth Balázs és Kapás klubja, az Újpest (ahol díszpolgár is lett korábban) is gyönyörű virágcsokrokkal köszönte meg a sok szép sikert és emléket az úszónak (ezt ITT és ITT lehet megnézni).

Kapás Boglárka szombaton (december 14.) úszott utoljára versenyen. Fotó: AFP / AFP or licensors/Hungary's Boglarka Telegdy Kapas competes in the Swimming Women's 200m Butterfly Final during the LEN European Aquatics Championships, at the Milan Gale Muskatirovic sports centre in Belgrade, on June 23, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Ezután a kivetítőn Kapás pályafutásából láthattunk részleteket, majd jöhetett az interjú az M4 Sport kamerái előtt. A 31 éves klasszis elmondta, hogy az úszás előtt hányingere volt, és attól félt, hogy ki kell másznia majd emiatt a medencéből, de erre végül nem került sor. Az év során szépen, fokozatosan búcsúzott el a sportágától, de ezen sokat dolgozott, és örül neki, hogy így ért véget a pályafutása, főleg hogy mindez hazai közönség előtt történhetett (a teljes interjút ITT lehet megnézni).