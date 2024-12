Ezt nem tudjuk kifizetni, legalábbis most nem, aztán jövőre, ha ismert lesz a 2025-ös költségvetésünk, megpróbálunk kidolgozni egy olyan megoldást, ami Lucának is jó, meg nekünk is. Azt mindenesetre látni kell, hogy ő nem dolgozott meg a bronzérmesnek járó pénzjutalomért”