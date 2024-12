Luke Littler tavasszal a wiezei és a premstätteni European Tour-fordulót is megnyerte, valamint a Premier League-ben négy állomáson is győzött (egy kilencnyilast is dobott), majd a rájátszásban az egész PL trófeáját elhódította – a fináléban Humphriest legyőzve. Bahrein után a World Series of Darts lengyelországi állomásán is ő zárt elsőként, de nyert három Players Championship-fordulót is. Az első major torna-győzelmére ugyanakkor szeptemberig kellett várni – igaz, a World Series of Darts Finalst rendkívül magabiztosan, mind az öt meccsén 102 feletti átlagot produkálva nyerte meg. Ez áttört egy gátat, és ugyan októberben a World Grand Prix-n és a European Championshipen is hamar kiesett, novemberben a Grand Slam of Dartson rekordot döntve zárt elsőként, majd a Players Championship Finalsön is döntőt játszott. A londoni PDC-vb idejére pedig Littler eljutott odáig, hogy a világranglista negyedik helyén áll, 618 500 angol fontot összegyűjtve.

Négy világbajnok és Littler a képen – hamarosan ő is közéjük tartozik

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Összehasonlításképpen, ez a pénzösszeg majdnem negyede a világbajnokság összdíjazásának (2,5 millió font), amelyből az ötöde (500 ezer font) illeti meg a végső győztest. Ezen felül is bőven szórják a pénzt, a főszponzor például minden 180-as dobásért 1000 fontot adományoz egy, a prosztatarák megelőzéséért harcoló szervezetnek – az előző vb-n rekordot jelentő, 914 maximumot dobtak, azaz ez várhatóan majdnem egymillió fontot jelent majd. Aki dob egy tökéletes leget (az elmúlt két világbajnokságon összesen egyszer dobtak ilyet), az a játékos ráadásul további 60 ezer fontot gazdagodik, ahogyan kilencnyilas esetén az említett prosztatarákos alapítvány és egy helyszínen lévő szurkoló is ugyanennyit kap. Luke Littler ugyanakkor még kiskorú, így a Paddy Power fogadóiroda neki nem fizethet 9 nyilasnál – ám egy másik szponzor, a Village Hotels szállodalánc ebben az esetben állná a 60 ezer fontos díjat. Már, ha ez még plusz motivációt jelent számára.